Die Stadt Seelze will ihre Sporthallenkapazitäten erweitern. Die Verwaltung hat dafür bereits einen Plan entwickelt, der jedoch vom Arbeitskreis Seelzer Sportvereine als nicht ausreichend bewertet wurde. Unterstützung haben die Vereine von den Fraktionen von CDU und SPD erhalten, die die tatsächliche Größe der neuen Hallen erst einmal offen lassen wollen. Der Rat der Stadt Seelze hat in seiner jüngsten Sitzung eine Entscheidung vertagt.

Stadt plant drei neue Einzelsporthallen

Im Zuge des Neubaus der Grundschulen Harenberg und Seelze-Süd soll je eine Einzelsporthalle mit einer Länge von 15 Metern und einer Breite von 15 Metern bei einer Höhe von 5,50 Metern entstehen. Mit Umkleiden, Geräteräumen, Sanitär- und Putzräumen kalkuliert die Stadt die Bruttogrundfläche je Sporthalle auf etwa 950 Quadratmeter. Dazu soll eine weitere Einzelsporthalle mit einer Sportfläche von 400 Quadratmetern und Nebenräume mit einer Größe von circa 360 Quadratmetern für die Erweiterung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule kommen. „Diese Sporthallenkapazitäten werden zusätzlich zu den vorhandenen Hallen geschaffen und stehen auch dem Vereinssport offen“, betont die Verwaltung in ihrer Vorlage für die politischen Gremien.

Die Sporthalle des Georg-Büchner-Gymnasiums gehört zu den großen Hallen der Stadt. Quelle: Thomas Tschörner

Vereine wünschen sich größere Hallen

Nach Einschätzung der Vertretung der Seelzer Sportvereine ist dies jedoch zu wenig. Der Arbeitskreis empfiehlt für Harenberg eine sogenannte Zweifachhalle mit den Maßen 22 mal 45 mal sieben Meter, die in drei Teile aufgeteilt werden kann. Für Seelze-Süd schlagen die Vereinsvertreter eine sogenannte Eineinhalbfachhalle von 18 mal 36 mal 7 Metern vor, die zweigeteilt werden können soll. An der IGS soll außerdem eine Einzelhalle für zusätzliche Kapazitäten sorgen.

In ihrer Stellungnahme hatten Arbeitskreis-Vorsitzender Frank Schünke, sein Stellvertreter Wilfried Nickel und Schatzmeister Peter Gebertshan darauf hingewiesen, dass jeder dritte Seelzer in einem Sportverein aktiv sei. Trotz immer neuer Freizeitaktivitäten blieben die Mitgliederzahlen in den Vereinen konstant. Derzeit stünden in den beiden großen Ortsteilen Letter und Seelze drei größere Sporthallen im Schulzentrum Seelze, am Georg-Büchner-Gymnasium und der Brüder-Grimm-Schule zur Verfügung.

Dazu kämen in den Ortsteilen weitere Hallenkapazitäten, etwa in Bürgerhäusern, die jedoch nur für eine eingeschränkte Zahl an Sportarten zugelassen und nutzbar seien. Die Vereine betonten zudem, dass nach wie vor der Verlust der für den Rathausbau abgerissenen Sporthalle nicht ausgeglichen sei. Damit fehle nach wie vor eine ballsportfähige Halle in der Stadt.

Für den Bau des Rathauses der Stadt Seelze ist eine Sporthalle abgerissen worden. Quelle: Lukas Baake

Stadt hält Wünsche aus Kostengründen für unrealistisch

Die Verwaltung hält die Wünsche der Vereine grundsätzlich für nachvollziehbar und für eine Bereicherung für den Schul- und Vereinssport. Größere Sporthallen erforderten neben der reinen Sportfläche auch zusätzliche Umkleide-, Sanitär- und Geräteräume. Die Anforderungen an den Brandschutz seien höher, es seien mehr Parkplätze erforderlich und die jährlichen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten stiegen ebenfalls. Die Stadt verweist darauf, dass die bereits beschlossenen Kita- und Schulneubauten sehr anspruchsvoll seien.

Dabei werde das das Investitionsprogramm von rund 200 Millionen Euro und das daraus resultierende Kreditvolumen im Hinblick auf die 2018 abgeschlossene Stabilisierungsvereinbarung gerade sehr kritisch betrachtet und von der Kommunalaufsicht der Region Hannover sowie den Innenministerium geprüft. Eine Ausweitung der Hallenkapazitäten über das für die Schulen benötigte Maß würde nicht nur zusätzliche Kosten verursachen, sondern auch die noch ausstehenden Genehmigungen des Investitionsrahmens der bereits beschlossenen und geplanten Bauvorhaben gefährden.

Vereine erhalten Unterstützung aus der Politik

Die SPD-Fraktion will dagegen den Satz „zusätzliche Sporthallenkapazitäten über die für den Schulbetrieb notwendigen hinaus, werden aus finanziellen Gründen nicht zur Verfügung gestellt“ aus der Vorlage streichen lassen. Die SPD sehe mit Sorge, dass durch die neu entstehenden Ganztagsschulen die Sporthallen immer weniger durch die Seelzer Sportvereine genutzt werden können, erklärt Fraktionschef Alexander Masthoff.

Deshalb sollte jetzt die Größe der Hallenkapazität noch nicht festgelegt werden. Die CDU-Fraktion schlägt dagegen einen Kompromiss vor: Zusätzliche Sporthallenkapazitäten über die für den Schulbetrieb notwendigen hinaus sollten in Harenberg geschaffen werden, regt der CDU-Fraktionsvorsitzende Jens Willms an. Dort soll wie den Vereinsvertretern empfohlen eine Zweifachhalle gebaut werden, die in drei Abschnitte geteilt werden kann.

Von Thomas Tschörner