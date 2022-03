Seelze

Stadtarchivar Norbert Saul ist in den Ruhestand gegangen. Rund 33 Jahre lang hat er sich um Seelzes Geschichte gekümmert und sich um die Bewahrung historischen Wissens verdient gemacht. Berührungsängste zu ehrenamtlichen Geschichtsinteressierten und Hobbyhistorikern hatte der 65-Jährige dabei nie. So entstand nicht zuletzt eine enge Zusammenarbeit mit dem Heimatmuseum Seelze.

Mit einer ABM-Stelle fing alles an

Saul, der ursprünglich aus dem Landkreis Helmstedt kommt, studierte in Hannover auf Lehramt für Grund- und Hauptschulen. Doch nach dem zweiten Staatsexamen gab es keine Aussicht, als Lehrer beschäftigt zu werden. „Ich war arbeitslos.“ Allerdings konnten sich der Geschichtslehrer mit einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen-Stelle über Wasser halten, etwa Chroniken erstellen oder Archive aufbauen. Letztlich habe er seine Einstellung dem damaligen Seelzer Stadtdirektor Curt Köhne zu verdanken, der ein Stadtarchiv aufbauen wollte. Dies sei zu der Zeit eher ungewöhnlich gewesen. „Als ich 1988 angefangen habe, war ich ein völlig unbeleckter Neu-Seelzer.“

In Seelze gab es viele Geschichtsinteressierte

Der neue Stadtarchivar fand eine Kommune vor, in der bereits viele Ehrenamtliche aktiv waren, die Heimatgeschichte interessant fanden. „Mit denen konnte man, wenn man wollte, zusammenarbeiten.“ Und Saul wollte. So kam er in einen regen Austausch mit Seelzes Heimatforscherszene, zu der neben anderen Heinrich Tiefuhr, Verfasser von Letters Dorfchronik, und Heinrich Bremer aus Lathwehren sowie Heinrich Wittmeyer, Friedrich Masberg und Elfriede Hengstmann-Deppe gehörten. Anregungen habe er stets gern aufgegriffen.

Die Humboldtstraße 10 wird aufgegeben: Stadtarchivar Norbert Saul hat den Bestand des Archivs in Kisten verpackt. Quelle: Thomas Tschörner (Archiv)

Bedingungen waren zunächst schlecht

Seine Arbeit konnte Saul selbst bestimmen. „Die Stadt hatte keine bestimmte Vorstellung, wie das aussehen soll.“ So hatte er freie Hand, seine Stelle nach den vorgefundenen Gegebenheiten zu formen. „Die Bedingungen für ein Archiv waren erstmal denkbar schlecht.“ Zwar habe es in der ehemaligen Hausmeisterwohnung an der Humboldtstraße 10, die vor dem Umzug in den Alten Krug schließlich das Archiv beherbergte, eine ortsgeschichtliche Sammlung gegeben. Ansonsten habe er versucht, aus den ehemals selbstständigen Dörfern, die 1974 nach Seelze eingemeindet wurden, die vorhandenen Unterlagen und Dokumente zu sichern.

Dies sei nicht immer einfach gewesen. Einige Dörfer zeigten sich bei der an sich vorgeschriebenen Übergabe der Unterlagen nicht besonders kooperativ. Zum Teil sei aber auch die Lagerung nicht besonders umsichtig gewesen. Ein Beispiel sei das alte Rathaus Seelzes an der Junkernwiese. „In dem Haus lag eine Menge Zeug auf dem Dachboden“, erinnert sich Saul. Doch leider habe es auf dem Boden auch Tauben und Marder gegeben. Entsprechend mäßig war der Zustand vieler Unterlagen, als er sie 1990 vom Dachboden herunterholte.

Norbert Saul in den neuen Archivräumen im Alten Krug. Quelle: Thomas Tschörner (Archiv)

Geschichtsblätter machten viel Arbeit

Als Saul in Seelze anfing, gab es bereits das erste Heft der „Seelzer Geschichtsblätter“ – ein Ergebnis eines Volkshochschulkurses. Bis 1995 wurden die Geschichtsblätter veröffentlicht und halfen dem Archivar, sich mit der Geschichte der Stadt vertraut zu machen. Der Aufwand sei aber letztlich zu groß gewesen. Von der Auflage von 500 Stück seien meist 250 schnell verkauft gewesen. Auf der anderen Hälfte blieben die Stadt als Herausgeber längere Zeit sitzen. Zwar gab es vereinzelt Nachfragen nach älteren Heften, vor allem bei Erscheinen einer neuen Ausgabe. Doch insgesamt sei der Vertrieb anstrengend gewesen, zumal die Zuarbeit der ehrenamtlichen Helfer weniger wurde.

Stadtarchivar Norbert Saul erinnert im Festmonat 2019 an den Weg zum Neubau der Kirche St. Martin vor gut 250 Jahren. Quelle: Archiv

Höhepunkt sind drei große Ausstellungen

Zu seinen persönlichen Höhepunkten zählt Saul drei große Ausstellungen im Heimatmuseum, dessen Trägerverein 1991 gegründet worden war. Dazu gehörte „Woher wir kommen“, in der das Museum im Jahr 2007 die Geschichte von 150 Jahren Zuwanderung in die Stadt ab dem Zeitpunkt des Eisenbahnbaus bis hin zu Spätaussiedlern aus Russland und dem Ankommen der Gastarbeiter präsentierte. Auch die 2014 gezeigte Ausstellung zum Ersten Weltkrieg war für Saul ein Meilenstein – nicht zuletzt, weil noch sehr viele bewegende Briefe von Familien aus Seelze aufzutreiben waren.

In Form von Kalenderblättern setzte Saul die Ausstellung bis 2018 fort, immer mit Blick auf die Auswirkungen des Krieges auf Seelze. Bereits nach dem Umzug des Museums in den Alten Krug folgte 2018 „Schule im Wandel der Jahrhunderte – die Entwicklung der Seelzer Dorfschulen“, die ebenfalls auf reges Interesse stieß. Die Zusammenarbeit zwischen Heimatmuseum und Stadtarchiv sei in all den Jahren gut gewesen.

Von Thomas Tschörner