Seelze

Stadtbaurat Dirk Perschel sieht für die Zukunft zwei vordringliche Aufgaben. So müssten die aktuell in Planung befindlichen Schul- und Kindertagesstättenprojekte realisiert werden. Die zweite große Herausforderung sei eine Entscheidung von Politik und Stadtgesellschaft, wie sich die Obentrautstadt in den nächsten zehn bis 15 Jahren entwickeln soll.

Bauvorhaben kosten 200 Millionen Euro

Die Stadt will in den nächsten Jahren rund 200 Millionen Euro in ihre Schullandschaft und für den Ausbau der Versorgung mit Kindergarten- und Krippenplätzen investieren. Die Entscheidungen, etwa für den Bau neuer Grundschulen für Harenberg und Seelze-Süd, sind bereits vom Rat getroffen worden, bevor Perschel seine Stelle als neuer Stadtbaurat in Seelze antrat. Dafür müsse die Bauverwaltung zukunftssicher aufgestellt werden.

Anzeige

Der Neubau der Brüder-Grimm-Schule Quelle: Thomas Tschörner

Schwerpunkt war bisher Bauunterhaltung

In der Vergangenheit sei die Verwaltung in Sachen Hochbau mehr auf Bauunterhaltung ausgelegt gewesen, sagt der neue Stadtbaurat. „Jetzt kommt ein neuer Aspekt dazu: Schulen müssen auf der grünen Wiese gebaut werden, und das nach aktuellsten pädagogischen Konzepten.“ Dafür benötige die Stadt gute Planungsbüros, die bereits solche Schulprojekte umgesetzt hätten. So würden etwa in neuen Grundschulen die einzelnen Jahrgänge in sogenannten Clustern zusammengefasst, die dann jeweils eine offene Lernzone hätten. Sowohl für Seelze-Süd als auch Harenberg seien gute Büros gefunden worden. Doch diese bräuchten auch einen Gegenpart in der Verwaltung.

Projektteams kümmern sich um Schulen

Die Stadt werde deshalb mit Projektteams arbeiten, die für einige Jahre gebildet werden sollen. Diese würden sich neben der Bauausführung auch um die Einhaltung von Terminen, Kosten und der geforderten Qualität kümmern. Wenn alles fertig ist, könnten die Teams auch wieder aufgelöst werden und sich neuen Aufgaben widmen. „Dies ist der gleiche Weg, den auch die freie Wirtschaft geht.“

Seelze-Süd hat lange Priorität

Für die künftige Planung schwebt dem Stadtbaurat ein Stadtentwicklungskonzept vor. „Die Verwaltung hat sich längere Zeit nicht mit der Entwicklung Seelzes beschäftigt, weil das Neubaugebiet jahrelang den Vorrang hatte.“ Dazu kam, dass der Stadt noch im Jahre 2010 eher ein Schrumpfen prognostiziert wurde. Damals habe die Frage im Raum gestanden, ob die Bevölkerungszahl gehalten werden könne.

Einwohnerzahl ist um 5000 gewachsen

In den vergangenen Jahren habe sich die Prognose aber als falsch erwiesen. Tatsächlich ist die Einwohnerzahl um 5000 auf rund 36.500 angestiegen. Bürgermeister Detlef Schallhorn rechnet mit einer weiteren Steigerung. Alle hätten einen Anspruch auf Kita- und Schulplätze, sagt Perschel. „Das macht was mit einer Stadt.“ Es gebe mehr Verkehr, und auch die Vereine müssten ihr Angebot ausweiten.

Steuerung fehlt derzeit

Perschel spricht von einem gemeinsamen Weg, den er mit der Kommunalpolitik und Stadtgesellschaft gehen möchte. Dazu müssten Entscheidungen vorbereitet werden. „Wir müssen wissen, was geht eigentlich in Seelze.“ Derzeit gebe es keine Steuerung. Die Verwaltung arbeite aktuell an einem Wohnbauflächenprogramm, das alle bisherigen Flächenpotenziale und künftigen Entwicklungen darstellen soll. Die Ergebnisse könnten Grundlage für ein mögliches Integriertes Stadtentwicklungskonzept (SEK) sein, das im nächsten Jahr starten könne. „Wichtig ist die Einbindung der Öffentlichkeit bei der zukünftigen Entwicklung der Stadt Seelze.“ Grundsätzlich müsse die Frage geklärt werden, in welchem Ausmaß die Stadt in den nächsten Jahren wachsen solle und welche Auswirkungen dies habe.

Eine der ersten Aktionen des Stadtbaurats war die Eröffnung des sanierten Radwegs zwischen Havelse und Seelze: Dirk Perschel (von links), Christian Grahl, Heinrich Aller, Detlef Schallhorn und Friedhelm Fischer. Quelle: Thomas Tschörner

Entwässerung ist ein Zukunftsthema

Die Verkehrsbelastung Seelzes sei in den vergangenen Jahren gestiegen. Deshalb regt Perschel die Erarbeitung eines Verkehrsmodells an, das auch die Bundes-, Landes- und Regionsstraßen berücksichtigt. Nur so könnten die Auswirkungen von neuen Flächenentwicklungen, zusätzlichen Straßen wie etwa den gewünschten „Leinesprung“ oder auch Straßensperrungen abgeschätzt werden. Der Verkehrsentwicklungsplan aus dem Jahre 2010 müsse vor dem Hintergrund der angestrebten Verkehrswende fortgeschrieben werden. Insgesamt müsse der Anteil des motorisierten Individualverkehrs gesenkt werden, nicht zuletzt angesichts von täglich mehr als 11.000 Auspendlern. Bei dem Stadtentwicklungskonzept ginge es auch um die Kanalkapazitäten. Die teils starken Niederschläge der jüngeren Vergangenheit verlangten, dass sich die Stadt einer zukunftssicheren Entwässerung sowie dem Hochwasserschutz widmen müsse. „Da greift eins ins andere“, sagt der Stadtbaurat.

Die Verbesserung des Nahverkehrs sieht der neue Stadtbaurat als eine Voraussetzung, um die Stadt vom Autoverkehr zu entlasten. Quelle: Thomas Tschörner

Klimagutachten ist geplant

Die Stadt müsse auch ihre Bemühungen zum Klimaschutz noch sichtbarer machen. Es ginge um ein Wärmeversorgungskonzept für den vierten Bauabschnitt von Seelze-Süd, für das auch ein Klimagutachten erstellt werden soll. Auf der Agenda stünden außerdem die Förderung der Elektromobilität durch eine öffentliche Ladeinfrastruktur und Fotovoltaik auf bestehenden Dachflächen, nennt Perschel Beispiele.

Baumensch mit Leib und Seele Der Rat der Stadt Seelze hatte Ende Februar einstimmig Dirk Perschel zum Stadtbaurat gewählt. Seine neue Aufgabe trat Perschel im April an. Der 53-jährige Diplomingenieur für Verkehrswesen, Städtebau, Stadtplanung und Landespflege leitete zuvor in der Stadtverwaltung Garbsen den Fachbereich Bauberatung, Verkehr und Stadtgrün. Bürgermeister Detlef Schallhorn hatte auf die vielen Aufgaben in Seelze verwiesen: Die Stadt sei im Auf- und Umbruch. Deshalb sei die Stelle eines Stadtbaurats nach einer längeren Vakanz erneut geschaffen worden. Perschel solle Seelze fit machen für die weitere Entwicklung. Schallhorn verwies unter anderem auf die riesigen Bauvorhaben im Schul- und Kindertagesstättenbereich mit einem Volumen von rund 200 Millionen Euro. Die vielfältigen Aufgaben in der Obentrautstadt hätten ihn gereizt, sagte Perschel nach seiner Wahl. Er sei ein Baumensch mit Leib und Seele. Dabei wolle er aber auf die Seelzer zugehen und unter anderem wissen, wie sie den Zuwachs der Bevölkerung empfänden.

Lesen Sie auch

Von Thomas Tschörner