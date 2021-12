Seelze

Die Stadtbibliothek Seelze hat ihren Service pandemiebedingt bis zur geplanten Weihnachtsschließzeit am Donnerstag, 23. Dezember, ausschließlich auf Terminvereinbarungen für Leserinnen und Leser sowie den Click-and-Collect-Service für Bücher und Medien reduziert. Der für Dienstag, 14. Dezember, geplante weihnachtliche Filmdienstag muss ganz entfallen. Der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen zufolge wäre zwar auch eine 2G-Regelung in der Stadtbibliothek zulässig, die Stadt Seelze habe sich aus organisatorischen Gründen für die bewährte Lösung entschieden.

Das Prinzip von Click and Collect ist einfach, verspricht Carsten Fricke, Pressesprecher der Stadt Seelze. An einem vereinbarten Termin könnten alle Leserinnen und Leser vollkommen kontaktlos im Vorraum der Stadtbibliothek entliehene Medien zurückgeben sowie bestellte abholen. Rund um die Uhr können Nutzerinnen und Nutzer den gesamten Bestandskatalog der Stadtbibliothek auf der Internetseite www.bibkataloge.de/seelze einsehen.

Es sei auch möglich, die Auswahl den Bibliotheksmitarbeiterinnen zu überlassen und etwa nur einen Wunsch nach Kinderbüchern für lesebegeisterte Achtjährige zu äußern oder eine Auswahl an Gesellschaftsspielen für einen gemütlichen Adventsabend zu erhalten, so die Bibliotheksmitarbeiterin.

Onleihe rund um die Uhr

Alle Interessenten können sich, um die Suchfunktion des digitalen Bestandskataloges optimal zu nutzen, ab sofort ein Erklärvideo auf dem Youtube-Kanal der Stadt Seelze unter https://www.youtube.com/user/stadtseelze ansehen.

Zudem bietet die Stadtbibliothek erneut eine kostenlose Onleihe an. Das Prinzip sei ganz unkompliziert – auswählen, einloggen, herunterladen, erläutert Bibliotheksleiterin Sabine Langbehn. Mit der Onleihe könnten alle Bibliothekskundinnen und -kunden rund um die Uhr digitale Medien ausleihen. Benötigt werde dazu ein Internetzugang, ein Endgerät wie beispielsweise Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone sowie ein gültiger Büchereiausweis.

Der Büchereiausweis für die Ausleihe kostet zwei Euro im Monat beziehungsweise 15 Euro pro Jahr. Allen, die keinen gültigen Bibliotheksausweis besitzen, helfen die Bibliotheksmitarbeiterinnen gern weiter, so der Pressesprecher. Sie würden nach dem Erstellen eines Ausweises die nötigen Zugangsdaten für die Gratis-Onleihe übermitteln.

Auch Schulbibliothek betroffen

Auf dem Internetportal www.onleihe-niedersachsen.de oder mit der Onleihe-App können die Kundinnen und Kunden den großen Medienbestand einsehen, sich bwww.onleihe-niedersachsen.deis zu zehn Titel aussuchen und zum Ausleihen mit den Zugangsdaten ihres Benutzerausweises anmelden. Die Datei lässt sich mit wenigen Klicks auf das Endgerät übertragen. Außer dem Kindle von Amazon, der nur die speziellen Amazon-Formate erkennt, können alle handelsüblichen E-Reader benutzt werden.

Wer Fragen zu allen genannten Angeboten hat, kann sich unter Telefon (05137) 94459 montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 sowie von 15 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr an die Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek wenden.

In der Zeit von Donnerstag, 23. Dezember, bis Freitag, 4 Januar, ist die Stadtbibliothek geschlossen. Auch die Schulbibliothek im Georg-Büchner-Gymnasium in Letter ist coronabedingt am Montag, 13. Januar, sowie am Montag, 20. Januar, für den öffentlichen Betrieb geschlossen.

Von Heike Baake