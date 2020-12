Seelze

Zum zweiten Mal während der Corona-Pandemie rufen die städtische Jugendpflege und die Stadtbibliothek gemeinsam zu einem Schreibwettbewerb auf. Zum Mitmachen aufgefordert sind Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren. Einfache Abbildungen und Würfel spielen bei dem Wettbewerb eine große Rolle.

Würfel geben Geschichte vor

Neun Motive auf neun Würfeln – darunter ein Blitz, ein Turm und ein Fallschirmspringer – bilden den Ausgangspunkt für die Nachwuchsautoren. „Erzählt uns eine Geschichte zu den Bildern auf den Würfeln“, ruft Stadtjugendpfleger Sven Schürmann alle Teilnehmer auf. Sein Tipp: „Fangt mit dem Bild an, das euch zuerst ins Auge sticht.“ Im Verlauf der Geschichte sollen die Erzähler dann jeweils drei Würfel-Bilder für den Beginn, drei für den Mittelteil und drei für den Schluss der Geschichte nutzen. Dabei soll der Umfang der Kurzgeschichte nicht mehr als drei Seiten umfassen. „Wichtig ist, dass alle Bilder in der Geschichte vorkommen“, sagt Schürmann.

Um den Teilnehmern den Einstieg zu erleichtern, sind die ersten drei Worte vorgegeben. „Als alles anfing ...“, so lautet der einheitliche Einstieg in die Geschichte. „Danach sind die Ideen der Schreiber gefragt“, sagt Schürmann.

Anmeldungen bis zum 24. Januar

Eine Jury mit Mitgliedern aus Jugendpflege und Stadtbibliothek wird die Geschichten anschließend lesen und beurteilen. Die drei für am Besten befundenen Geschichten der Altersgruppe von zehn bis zwölf und 13 bis 16 Jahren werden mit einem Büchergutschein prämiert. Einsendungen für den Schreibwettbewerb nimmt die Stadt Seelze bis Sonntag, 24. Januar, per E-Mail an sven.schuermann@stadt-seelze.de oder per Brief an Sven Schürmann, Stichwort Schreibwettbewerb, Rathausplatz 1, 30926 Seelze, entgegen.

Von Sandra Remmer