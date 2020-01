Seelze

„Das ist wunderbar hier, der Obsthändler ist ja fast ausverkauft“, sagt Kundin Regina Stang. „So etwas hat es an dem alten Standort vor dem Rathaus nie gegeben.“ Sie ist am Dienstagmorgen auf dem kleinen Wochenmarkt unterwegs. Genau wie sie äußern sich viele andere Kunden durchweg positiv zum Standort des Marktes, der seit dem Stadtexperiment im Oktober am Kreuzweg seinen Platz gefunden hat.

„Das ist gut hier an dieser Stelle, der Markt könnte noch größer sein“, meinen Ursula und Wolfgang Krüger. „Ein Ort auch, um Leute zu treffen. Ich sehe hier viele Gesichter, die ich sonst nie sehe“, ergänzt Regina Stang. „Hier ist wesentlich mehr Zulauf“, meint eine Lohnderin. Den Einkauf auf dem Wochenmarkt, der an diesem Tag aus drei Ständen besteht, verbinde sie gleich mit anderen Erledigungen wie dem Gang zum Bäcker und zur Bank. „Hier ist mehr drumherum, mehr Betrieb. Am Rathaus war es immer so ruhig“, schildert Hans-Günter Spangenberg seinen Eindruck.

Ursula und Wolfgang Krüger (links) sowie Regina Stang halten den Standort am Kreuzweg für sehr gut. Quelle: Sandra Remmer

Weitere Händler zeigen Interesse

„Ich bin sehr zufrieden, es ist super“, sagt Gemüsehändler Klaus Krohn, der seit der ersten Stunde auf dem Wochenmarkt mit dabei ist. Da er morgens der erste auf dem Seelzer Markt ist, sorgt er dafür, dass der Kreuzweg mit Hütchen für den Autoverkehr gesperrt wird. Probleme mit zugeparkten Flächen habe er noch nicht erlebt. Genauso empfindet es auch Ramin Mansoor. „Ich habe so oft davon geredet, den Standort zu wechseln. Wenn das jetzt nicht passiert wäre, wäre ich nicht mehr gekommen“, erzählt der griechische Feinkosthändler. „Auf dem Rathausplatz hatte ich bei schlechtem Wetter zeitweise nur zwei Kunden pro Tag. Hier habe ich zwischen acht und 13 Uhr durchweg Kundschaft.“ Er sei sich sicher, dass der Markt am neuen Standort auch weitere Beschicker anziehen wird. „Zu 100 Prozent kommen noch Stände mit Fisch, Käse und Geflügel dazu“, sagt er.

Auch Phillip Vortriede von Blumen Hoffmann zeigt sich zuversichtlich, dass der Markt größer werden wird. „Ich bin jeden Tag auf Wochenmärkten unterwegs und spreche viele Händler an“, erzählt Vortriede. Für ihn selbst sei derzeit nicht die beste Saison, das sei aber auf allen Märkten so. Ein Plus an Kunden habe er am neuen Standort aber in jedem Fall.

Stadt will Standort am Kreuzweg erhalten

Auch die Stadt wünscht sich, dass der Kreuzweg der endgültige Standort für den Wochenmarkt wird. „Alle Beteiligten sind sich einig. Aus keiner Sicht spricht etwas dagegen“, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke.

Stadtexperiment war Auslöser

Der Standort für den Wochenmarkt ist ein Überbleibsel aus dem Stadtexperiment, für das der Kreuzweg drei Wochen lang zur Fußgängerzone erklärt werden sollte. Proteste der anliegenden Geschäftsleute, die Umsatzeinbußen befürchteten, führten jedoch zu einer vorzeitigen Änderung des Experimentes. Die Parkplätze wurden schon zum Ende der zweiten Woche wieder freigegeben.

Von Sandra Remmer