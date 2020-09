Seelze-Süd

Die Seelzer Grünen wollen das Gebiet Seelze-Süd zu einem eigenen Stadtteil machen, um den Anwohnern mehr Mitspracherecht zu geben – die Stadtverwaltung lehnt diese Forderung allerdings ab. In einer Stellungnahme schreibt sie, dass die Diskussion über die Einstufung als selbstständigen Stadtteil noch ohne Grundschule und Nahversorger „derzeit nicht angestoßen werden sollte“. Es sei kontraproduktiv für die Umsetzung der Wünsche der in Seelze ansässigen Bürger, eine Eigenständigkeit zu fordern, so die Stadt.

Die Grünen hatten bemängelt, dass der Stadtteil keine eigene Lobby habe und physisch nicht mit der Kernstadt verbunden sei. Das sieht die Verwaltung anders: Der Entwicklung von Seelze-Süd habe immer das Ziel zugrunde gelegen, die Kernstadt Seelze zu stärken, heißt es in der Stellungnahme. Mit den neuen Wohnbauflächen südlich des Kanals sei die Bewohnerzahl auf 11.500 angestiegen. „Eine Möglichkeit, nennenswerte Wohnbauflächen auszuweisen, gab und gibt es nur südlich des Kanals“, so die Stadtverwaltung.

Anzeige

Interessen sind nicht unabhängig

Dass in Seelze-Süd Kitas und Krippen gebaut würden und auch eine vierzügige Grundschule in Planung sei, solle nicht als Begründung für einen eigenen Stadtteil herangezogen werden. Die Einrichtungen sollen künftig auch von Kindern aus der Kernstadt genutzt werden können. Die Interessen der Anwohner südlich des Kanals seien nicht unabhängig von denen des restlichen Stadtgebietes zu bewerten.

Weitere HAZ+ Artikel

Das bezweifeln die Grünen allerdings. Ihrer Meinung nach deckten sich die Anliegen der vor allem jungen Bewohner und Familien nicht mit denen der gewachsenen Kernstadt. Der Rat der Stadt wird am 24. September über den Antrag der Grünen diskutieren.

Von Linda Tonn