Seit fast drei Jahren betreibt die Stahlfirma Sülzle Stahlpartner eine Niederlassung auf dem ehemaligen Klöcknergelände an der Klöcknerstraße in Letter. Als Anerkennung für die Unternehmensführung hat der Mittelständler nun den Axia Best Managed Companies Award 2020 erhalten – einen Preis, der jedes Jahr von Deloitte, dem Fachmagazin „ Wirtschaftswoche“, dem Finanzdienstleister Credit Suisse und dem Bundesverband Deutscher Industrie (BVI) ausgelobt wird.

„Wir sind natürlich stolz, diesen Preis stellvertretend für alle unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner entgegennehmen zu dürfen, ohne die der Gewinn einer solchen Auszeichnung nicht möglich gewesen wäre. Es ist ein Ansporn, uns auch in Zukunft weiter zu verbessern“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Andreas Sülze.

Gruppe ist international aufgestellt

Die Sülzle Gruppe ist ein internationales Unternehmen, das nach eigenen Angaben in vierter Generation familiengeführt ist und in diesem Jahr sein 140-jähriges Bestehen feiert. Das Unternehmen hat 16 Niederlassungen in Deutschland und ist in sechs Bereiche gegliedert. Neben Sülzle Stahlpartner gehören dazu die Bereiche Nutzeisen, Kopf ( Anlagenbau, Gebäudetechnik), Klein (Entwässerung, Trockung), Hagmeyer (Stahlhandel, Anarbeitung) und Société Nouvelle Sotralentz Construction (Armierungen).

Insgesamt beschäftigt der Mittelständler nach eigenen Angaben etwa 1000 Mitarbeiter. Stammsitz der Holding ist Rosenfeld im Zollernalbkreis südlich von Stuttgart. 2019 wurde die Gruppe mit dem Großen Preis des Mittelstandes ausgezeichnet; die Auszeichnung zählt deutschlandweit zu den begehrtesten Wirtschaftspreisen.

Von Sandra Remmer