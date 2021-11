Seelze

Das Standesamt Seelze verzeichnet wieder eine stärkere Nachfrage nach Trauungen. Für dieses Jahr gebe es 131 Anmeldungen, sagt Standesbeamtin Gabriele Schmitz. „Und die Nachfrage steigt an.“ Für das nächste Jahr seien die Trau-Sonnabende im Januar und Februar bereits ausgebucht, und auch für die Monate April, Mai und Juni sei das Interesse bereits groß. Im vergangenen Jahr sei dagegen ein Rückgang beobachtet worden, lediglich 110 Eheschließungen gab es in der Obentrautstadt.

Corona-Pandemie trübt die Stimmung

Den Grund für die niedrige Zahl der Trauungen 2020 sehen Gabriele Schmitz und ihr Kollege Torsten Müller in der Corona-Pandemie, die auch für das Trauzimmer Einschränkungen gebracht habe. So seien nur zehn Personen im Trauzimmer zulässig statt der normalerweise möglichen 25 Personen. „Das schlägt sich sofort auf die schöne Stimmung nieder, wenn etwa Eltern oder Trauzeugen nicht dabei sein können.“ Zudem würden die meisten Leute mit ihrer Eheschließung auch eine schöne Feier verbinden, die im vergangenen Jahr wegen der Corona-Beschränkungen ebenfalls kaum möglich war. Jetzt mit der 2-G-Regel, seien auch Feiern wieder möglich.

Standesamt setzt auf stimmungsvolle Trauungen

Trotz aller wegen der Corona-Pandemie verursachten Einschränkungen versuche das Standesamt, die Zeremonie für die Paare so schön wie möglich zu gestalten. „Wir verzichten nicht auf die Traurede, wie das in einigen anderen Kommunen gemacht wird“, sagt Standesbeamtin Schmitz. Ohnehin sei bei einer Eheschließung einiges zu beachten, ergänzt Kay-Uwe Kiene, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Soziales, zu dem auch das Standesamt gehört. „Nur die Urkunde unterschreiben geht nicht.“ Dem Brautpaar müssten auch diverse Hinweise, etwa zum Namensrecht, mit auf den Weg gegeben werden. Sie erhalten jetzt auch „Das goldene Kochbuch“, nachdem der Verlag Werbepartner in Seelze gefunden hatte.

Die „gute Stube“ im Heimatmuseum wird gern als Trauzimmer genutzt. Quelle: Luca Wiggers

Neue Orte für Trauungen sind gefragt

Derzeit sei das Standesamt mit der Überlegung beschäftigt, wie sich die Trauorte attraktiver gestalten lassen können, sagt Schmitz. Außer dem Trauzimmer im Rathaus steht aktuell das Heimatmuseum Seelze für Eheschließungen zur Verfügung. Gefragt sind auch auch andere Orte. „Die Nachfrage nach einem Garten ist da.“ Allerdings müsse ein geschlossener Raum in der Nähe vorhanden sein, in den etwa bei Regen ausgewichen werden könne. Vorstellbar wäre ein schöner Bauernhof mit einem schönen Bauerngarten. Aber auch andere besondere Gebäude und Außenflächen seien denkbar. Wer eine Idee oder sogar eine ansprechende Außenfläche nebst schönem Gebäude hat, erreicht Gabriele Schmitz unter Telefon (05137) 828246 und Torsten Müller unter Telefon (05137) 828243.

Als Trauzimmer ist auch die Schulstube im Heimatmuseum gefragt. Quelle: Luca Wiggers

Kirchenaustritte sind unverändert hoch

In diesem Jahr hat das Standesamt bereits rund 200 Todesfälle beurkundet. Diese Zahl bewegt sich im Schnitt der vergangenen Jahre und könnte bis zum Jahresende noch auf möglicherweise 240 steigen. Ungebrochen sei dagegen die Flut der Kirchenaustritte: Waren es im vergangenen Jahr 217 Austritte, so sind es in diesem Jahr 241. In den Jahren 2018 und 2019 habe sich die Zahl der Kirchenaustritte meist unter 200 bewegt. Mangels Geburtsklinik kommt in Seelze kaum jemand zur Welt, die Zahl der Hausgeburten ist sehr gering.

Beurkundungen können teuer werden

Das Standesamt ist zudem mit der Ausstellung von Urkunden beschäftigt. Heirats- und Sterbeurkunden gehören dabei zum alltäglichen Geschäft, ebenso Folgebeurkundungen etwa bei Scheidungen oder einer Änderung des Ehenamens. Schwieriger wird es, wenn es um Nachbeurkundungen von Auslandsgeburten geht. „Das kann sehr zeit- und arbeitsaufwendig werden.“ Dies gelte auch für die Beglaubigung ausländischer Urkunden, bei denen auch die Vorgaben des jeweiligen Landes beachtet werden müssen. Dabei gibt es die Apostille genannte einfachere Form der Beglaubigung und die sogenannte Legalisation durch die Botschaft. Bei einer Urkundenüberprüfung können zwischen 150 und 200 Euro pro Seite anfallen. Beachtet werden müsse zudem das historische Recht, das zum Zeitpunkt der Ausstellung der Urkunde gültig war, erläutert Standesbeamter Müller.

Digitalisierung der Papierregister

Eine Aufgabe sei es auch, die bisherigen auf Papier geführten Register in elektronische Register zu übertragen, Torsten Müller. Seit 2009 sei dies ohnehin verpflichtend. Allerdings gebe es noch rund 7000 Familienbücher aus den Jahren 1958 bis 2008. „Unser Ziel ist, die alle elektronisch zu erfassen“, ergänzt Gabriele Schmitz. Dies sei zeitaufwendig. Die Standesbeamtin schätzt, dass im Jahr etwa 500 Dokumente digitalisiert werden können, die als mit der Schreibmaschine geschriebene DIN-A4-Blätter vorliegen. Aber auch bei der Digitalisierung fällt zusätzliche Arbeit an. „Viele Dinge stehen nicht in dem alten Register und müssen nachrecherchiert werden“, sagt Torsten Müller. Dies sei gelegentlich bei Namen von Kindern der Fall. Kompliziert werde oft, wenn die Eltern nicht verheiratet waren.

Unterlagen sind für Ahnenforscher interessant

Das Standesamt bewahrt die Registereinträge unterschiedlich lange auf, bevor sie an das Stadtarchiv übergeben werden. Bei Geburtsbücher liegt die Frist bei 110 Jahren, bei Eheschließungen bei 80 Jahren und bei Sterbeurkunden bei 30 Jahren. Häufig würden Unterlagen von Leuten angefragt, die Ahnenforschung betrieben.

Von Thomas Tschörner