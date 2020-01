Seelze

Sie schlagen Büsten aus gebrochenen Steinen. Sie fertigen mächtige Denkmäler. Die meiste Zeit aber verbringen sie damit kleinere Denkmäler herzustellen, die auf dem Friedhof schlicht Grabstein genannt werden: Seelzes Meister, Gesellen und Lehrlinge im Betrieb Schröder und Schneider an der Hannoverschen Straße. Ihr Chef, der Steinmetz Oliver Schneider, hat aber nicht nur ein Faible für Steine, sondern auch für Geschichte.

Beides möchte Schneider nun miteinander verbinden – und anhand von Fotos, Schriftstücken und Geschichten die Historie des Steinmetzberufes im Allgemeinen und des Familienbetriebs in Seelze im Speziellen dokumentieren. Dafür sucht er historische Fotos und die Namen der Fotografierten.

„Ich finde, dass Hinterbliebene den Stein und die Machart selber wählen sollten. Sie sind es ja, die um den Verstorbenen trauern“, sagt Oliver Schneider. Und weil viele Menschen das seit Jahrzehnten tun – manche auch schon vor ihrem Tod – lassen sich an Grabmalen Trends, Moden und Marotten, aber auch verschiedene Handwerkstechniken durch die Jahrzehnte feststellen. Allein das, findet Schneider, sei schon spannend genug für eine Dokumentation.

Das Archiv ist der Grundstock

Gegründet wurde die Firma 1903 von Georg Schröder, der Firmensitz hat sich bis heute nicht geändert. Schneider führt den Traditionsbetrieb seit 2001 und hat neben Werkzeugen, Material und Schriftstücken noch einen weiteren Schatz übernommen: historische Fotografien und zahlreiche Dokumente, mit denen sich Arbeitstechniken, Preise und Leistungen im Wandel der Zeit nachvollziehen lassen. „Das Handwerk fasziniert mich ebenso wie seine Geschichte“, sagt Schneider. Noch immer forscht er nach den Namen von abgebildeten Menschen, um möglichst viele Personen identifizieren zu können. „Wie gut, dass Seelze einen Stadtarchivar hat“, sagt Schneider und freut sich über jeden Hinweis von Norbert Saul.

„Manchmal bleibt für eine Recherche weniger Zeit als gedacht“, sagt Schneider. Er hat die Erfahrung gemacht, dass Wissenslücken kaum noch zu füllen sind, wenn alteingesessene Seelzer wegziehen, wenn ihr Sehvermögen so stark nachlässt, dass sie auf den Fotos kaum noch etwas erkennen, oder wenn sie sterben. Trotzdem ist es ihm gelungen, zahlreiche Namen von Abgebildeten zu sichern.

Foto mit Firmengründer samt Sohn und Enkel

So zeigt eine historische Fotografie den Gründer der Bild- und Steinhauerei, Georg Schröder, mit seinem Sohn Karl und dem Enkel Rudolf. Beide Nachfahren leiteten später das Unternehmen. Darüber hinaus geben die historischen Motive auch Auskunft über Techniken des Steinmetzberufes, wie sie Jahrhunderte lang praktiziert wurden. Ein besonderes Beispiel bietet das Kriegerdenkmal. Beim Bau 1921 kam ein Portalkran zum Einsatz. Heute ist dieses simple Arbeitsgerät nur noch in Museen zu finden. Und die damals übliche Arbeitskleidung der Lehrlinge und Gesellen gibt es auch schon lange nicht mehr. Das Denkmal, gestaltet vom General, Bildhauer und Maler Melchior von Hugo, steht dagegen bis heute auf dem Kirchhof von St. Martin.

Zur Galerie Steinmetzmeister und Restaurator Oliver Schneider baut eine Dokumentation über die Historie seiner Firma und seines Handwerks auf.

Als historisch interessierter Mensch gründete Schneider 2001 den Förderkreis für die Sanierung des Obentrautdenkmals. „Ich bin mit Seelze verbunden“, sagt Oliver Schneider. Deshalb habe er es auch nicht ertragen, dass einst das Wappen der Gutsherrenfamilie von Hugo auf dem Schrott landete oder prominente Grabsteine wie der der jüdischen Familie Willner vernichtet wurden. „Das sind alles Stücke Seelzer Geschichte“, sagt der Mann, der sich berufsbegleitend zum Restaurator im Handwerk ausbilden ließ.

Oliver Schneider rettet 2016 die Originalspitze des Obentrautdenkmals mit Platte, Kugel und Kreuz vor dem Schrott. Quelle: Thomas Tschörner (Archiv)

Hat noch jemand Fotos?

„Vielleicht hat noch jemand alte Rechnungen, Bilder von Grabsteinen, die unser Betrieb gefertigt hat, oder andere Motive, die mit Rudolf Schröder und Nachfahren zu tun haben“, sagt Schneider und hofft auf neues Material aus alten Alben. Schneider würde sich freuen, wenn er sich eine Kopie machen dürfte, um sein Handwerk und die Firmengeschichte möglichst facettenreich dokumentieren zu können. Wer helfen möchte, erreicht den Betrieb an der Hannoverschen Straße 25 unter Telefon (05137) 2075 und per E-Mail an info@schroeder-schneider.eu.

Von Patricia Chadde