Letter

Die in Gründung befindliche Stiftung Seniorenforum Letter bietet sich an, die Trägerschaft der Seniorenbegegnungsstätte an der Pestalozzistraße zu übernehmen. Stifter ist Horst-Günther Sowa, der mit seiner Lebenspartnerin das Projekt auf die Beine stellen will. Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth ( SPD) hält neue Ideen grundsätzlich für gut, ist aber dennoch skeptisch. „Es wundert mich, dass Sowa bislang weder mit mir noch den die Einrichtung nutzenden Vereinen und Verbänden gesprochen hat.“

Ortsrat verhandelt mit der Stadt

Der Ortsrat Letter könnte die Seniorenbegegnungsstätte an der Pestalozzistraße übernehmen, weil der Sozialverband Deutschland (SoVD) die Trägerschaft abgegeben hat und keine andere Organisation die Verantwortung übernehmen wollte. Versuche, einen neuen Verein zu gründen, der die Begegnungsstätte übernimmt, seien ebenfalls erfolglos gewesen. Deshalb sei letztlich die Idee entstanden, dass der Ortsrat in die Bresche springt, um den Betrieb für die Senioren weiterhin zu gewährleisten. Derzeit sei er mit der Stadtverwaltung dabei, eine Nutzungsordnung zu entwickeln, sagte Hackbarth. Der Ortsbürgermeister hatte betont, dass das Haus weiterhin den derzeitigen Nutzern zur Verfügung stehen soll. Alle würden ihre bisherigen Termine behalten können. Allerdings könnte das Gebäude auch anderen Vereinen und Gruppen als eine Art Dorfgemeinschaftshaus zur Verfügung gestellt werden, wenn es freie Zeiten gebe. Dagegen hatte sich Horst-Günther Sowa gewehrt, ehemaliger AWO-Vorsitzender und früherer Kommunalpolitiker. Die Stadt müsse im Gegenteil mehr für Senioren tun, meinte Sowa.

Stiftung will in alten Vertrag eintreten

Jetzt hat Sowa nachgelegt und die Stiftung Seniorenforum Letter ins Leben gerufen, die sich bis zum Abschluss aller juristischen Formalitäten allerdings noch „in Gründung“ befindet. „Wir haben genug Geld, um das zu befördern und in Letter etwas zu bewegen“, sagte der 81-Jährige, der das zugesagte Stiftungskapital mit derzeit 36.000 Euro angibt. Zweck der privaten Stiftung sei unter anderem, Senioren in der Freizeit kulturell aktiv zu fördern und eben auch die städtische Seniorenbegegnungsstätte Letter zu übernehmen, zu betreuen und zu verwalten. Die Unterstützung von Firmen sowie private Zustiftungen und Förderer seien erwünscht. Seinen Vorschlag hat Sowa auch bereits in einem Schreiben an Bürgermeister Detlef Schallhorn (parteilos) sowie die Mitglieder des Rates der Stadt Seelze unterbreitet. Die Stiftung sei bereit und in der Lage, kurzfristig – „also sofort“ – in den alten Vertrag der Stadt Seelze mit dem Sozialverband Deutschland (SoVD) einzutreten, erklärt Sowa, der kurzerhand ein „Senioren for Future“ an den Fuß seines Briefes gesetzt hat. Stadtsprecher Carsten Fricke bestätigte den Eingang des Schreibens, hielt sich aber mit einer Beurteilung zurück. „Wir prüfen das erst mal“, zumal die Gründung der Stiftung noch nicht abgeschlossen sei.

Ortsbürgermeister vermisst Zusammenarbeit

„Wenn Sowa das macht, ist das eigentlich gut“, sagte Hackbarth. Allerdings habe der Stiftungsgründer bislang weder mit dem Ortsrat noch den in der Seniorenarbeit aktiven Vereinen und Verbänden gesprochen. Diese müssten aber mit Sowa künftig zusammenarbeiten. Da wäre es gut, vorher zumindest einmal ins Gespräch zu kommen. Im Alleingang könne Sowa den Betrieb der Einrichtung sicher nicht aufrechterhalten. Langfristig sei es wichtig, jüngere Senioren zu gewinnen, sagte Hackbarth. „In die Einrichtung müsste ein wenig mehr Schwung gebracht werden.“ Deshalb käme es jetzt auch darauf an, neue Ideen und Konzepte zu entwickeln.

Von Thomas Tschörner