Seelze

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen am Donnerstag, 25. November, soll das Thema auch in Seelze in den Fokus gerückt werden. Die Aktion „Schatten-Dasein“ thematisiert mit einer Mischung aus Street-Art und Videoprojekten am Rathaus das Thema von Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Am Freitag, 26. November, soll eine Videoprojektion der Rathausfassade in Orangetönen ab 17 Uhr zusätzlich einen akzentuierten Abschluss bilden.

„Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer oder sexualisierter Gewalt, beziehungsweise einer Kombination davon betroffen“, sagt Seelzes Gleichstellungsbeauftragte Gabriela Giesche. Etwa jede vierte Frau sei mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner, betroffen seien Frauen aller sozialen Schichten.

Anleitung von Street-Art-Künstler

Die im Jahr 2020 in Seelze polizeistatistisch erfassten Fälle von Frauen, die durch häusliche Gewalt betroffen sind, sollen künstlerisch in Szene gesetzt werden. Ole Görgens, Street-Art-Künstler vom Sprühwerk Hildesheim leitet dazu Mitglieder des Seelzer Runden Tisches, die in Seelze Betroffenen Hilfe und Unterstützung anbieten, gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Seelzes Politik an.

„Die Fallzahlen bekommen durch das künstlerische Format in einer einfach gesprayten symbolischen Darstellungsform im öffentlichen Raum – vom Maibaum bis zum Rathausplatz, einen Ausdruck, werden wahrnehmbar, treten symbolisch aus ihrem ,Schatten-Dasein‘, aus ihrer Verborgenheit“, erläutert Giesche. Für etwa zwei bis drei Monate wird die gesprayte Straßenkunst auf den Gehwegen und auf dem Rathausplatz sichtbar bleiben.

Jeder kann mitmachen

Durch die Visualisierung der Anzahl der betroffenen Frauen werde die Thematik der häuslichen Gewalt öffentlich sichtbar und die Gesellschaft aufgefordert, hinzuschauen und mitzuwirken. An der Aktion sollen sich Bürgerinnen und Bürger spontan beteiligen können und mit Fachleuten ins Gespräch kommen. Die Gleichstellungsbeauftragte weiß, dass das Thema für viele Menschen mit Scham behaftet ist. „Wir wollen den betroffenen Frauen und den in den Familien lebenden Kindern eine Bühne geben und sie zudem symbolisch ins Licht setzen, um sie sichtbar werden zu lassen“, betont Giesche. Dabei entstehe ein künstlerisches Gesamtobjekt, das betroffenen Frauen verdeutliche, dass sie wahrgenommen würden und Hilfe sowie Unterstützung erhielten.

Mindestabstand und Maskenpflicht

Nachbarn und Angehörige, Freunde sowie Kollegen sollen gleichzeitig ermutigt werden, aufmerksam hinzuschauen, auch in Verdachtsmomenten ihre Unterstützung anzubieten und sich gegebenenfalls Hilfe zu holen. Auf diese Weise, so Giesche, könne es auch gelingen, die weitaus höher vermutete Dunkelziffer der Frauen, die in einer von häuslicher Gewalt geprägten Beziehung aus unterschiedlichen Gründen verharren, zu verringern.

„Schatten-Dasein“ beginnt am Donnerstag, 25. November, um 15.30 Uhr an der Hannoverschen Straße, Ecke Schillerstraße. Die Aktion soll am Freitag, 26. November, um 15.30 Uhr auf dem Rathausplatz fortgesetzt werden.

Künstlerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen aber einen Mindestabstand von anderthalb Metern einhalten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung wird die Aktion als Teil der Kampagne CEDAW der UN-Frauenrechtskonvention finanzieren.

Von Heike Baake