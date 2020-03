Seelze/Harenberg

Die Proteste von Fahrgästen und aus der Seelzer Politik gegen die Streichung der Buslinie 572 für Harenberg finden bei der Region Gehör. „Die Überlegungen sollten baldmöglichst korrigiert werden“, sagte Regionsdezernent Ulf-Birger Franz bei einer Diskussionsveranstaltung der SPD Seelze zum Thema „Verkehr in unserer Stadt“. Das Ziel von Regiobus sei nicht gewesen, wichtige Versorgungsgebiete abzuhängen, so der Dezernent für Wirtschaft, Verkehr und Bildung. „Die Appelle von Fahrgästen aus den betroffenen Kommunen werden sehr ernst genommen.“

Nach einer Wirtschaftlichkeitsprüfung hat das Unternehmen Regiobus mehrere Linien in der Region Hannover verschlankt und wegen mangelnder Fahrgastzahlen teilweise gestrichen. Vielerorts kommt es derzeit zu Protesten von Anwohnern, die sich abgehängt fühlen. Auch in Seelzes Ortsteil Harenberg, der seit dem Fahrplanwechsel nicht mehr an die Buslinie 572 angebunden ist.

Rat will Verbindung wieder aufnehmen

Unterstützung bekommen die Harenberger von Ortsbürgermeister Wilhelm Lohmann und Seelzes Bürgermeister Detlef Schallhorn. Der Rat der Stadt Seelze hat sich in seiner letzten Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen, dass die Verbindung zwischen Harenberg und der Seelzer Kernstadt wiederhergestellt wird. Die Verwaltung sei guter Dinge, dass der falsche Beschluss zurückgenommen und die Buslinie 572 wieder wie gewohnt fahren werde, sagte Bürgermeister Schallhorn.

Kostenloser Transport nicht möglich

Er teile die Ideen der Seelzer SPD, die einzelnen Stadtteile gut zu verbinden und es möglich zu machen, dass zentrale Einrichtungen auch ohne Auto erreicht werden können, sagte Regionsdezernent Franz. „Forderungen nach kostenlosen Transport oder Verkehrsangeboten, die am Ende nur von ein oder zwei Fahrgästen im Schnitt genutzt würden, gehen allerdings zu Lasten der notwendigen Qualitätsverbesserung“, erklärte er. Die SPD Seelze hatte freie Fahrt für Ehrenamtliche ins Gespräch gebracht.

„Verkehr trifft alle Menschen in der Stadt“

„ Seelze ist keine verkehrspolitische Insel“, räumte Ratsherr Heinrich Aller ein. Allerdings sei der Verkehr ein Thema, das alle Menschen in der Stadt betreffe – als Verkehrsteilnehmer und Anlieger, aber auch bei der Verkehrsbehörde, bei der Polizei und in der Politik. Auch deshalb sei das Diskussionsformat ins Leben gerufen worden. „Die Liste von Beschwerden aus allen Stadtteilen zu Tempo, Parken und Gefährdungen ist lang“, sagte Aller. Er fordert ein verkehrliches Entschleunigungskonzept für die Stadt.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Claudia Schüßler, die ebenfalls zum Podium geladen war, begrüßt die Initiative der Seelzer SPD, das Thema Verkehr öffentlich zu diskutieren. „Wir müssen den Mut haben, mit vielen kleinen Schritten zur Verkehrswende beizutragen“, betonte die Abgeordnete. Es sei wichtig, vor Ort das zu erledigen, was die Kommunen leisten könnten.

