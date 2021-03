Harenberg

Die Fällung von 17 Zierbirnen an den Böhmschen Wiesen hat in Seelze weiter für Diskussionen gesorgt. Anlieger hatten den Naturschutzbeauftragten Willi Raabe über die Abholzung der rund 30 Jahre alten Bäume informiert. „Ich habe das nicht mal geahnt“, sagt Raabe. Sichtlich bestürzt blickt er auf die Schnittkanten der Baumstümpfe. Sie ragen aus den Beeten heraus. Jeder Stamm ist optisch kerngesund.

Tränen der Wut

Raabe hat Tränen in den Augen. „Aus Wut“, wie er mit bebender Stimme sagt. Den ersten Ärger hat er bei einem Ratsmitglied des Ortes abgelassen. Denn Raabe fühlt sich am Donnerstagmorgen von den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung hintergangen, missbraucht, gering geschätzt. Eine drei Jahrzehnte währende Entwicklung wurde, seiner Meinung nach, mit der Kettensäge zerstört. „Ich war Vorsitzender des Umweltausschusses, als Bau und Umwelt noch zwei verschiedene Ausschüsse in der Stadt waren“, erinnert er sich an die Planung des Neubaugebietes Böhmsche Wiesen. Damals wollten die Mitglieder des Ausschusses etwas für die Tierwelt tun. An der Straße sollten Bäume stehen, die neben reicher Blüte auch Insektenfutter liefern.

Bäume sind nicht bei allen beliebt

Die Bäume gediehen und lieferten eine üppige Ernte. Das Problem: Die Insekten fraßen das zugedachte Futter nicht auf. Sie naschten nur. Bei einigen Anliegern keimte Unmut. Die platt gefahrenen Früchte bildeten im Spätsommer eine breiige Masse auf der Straße und lockten Wespen an. Diese Harenberger riefen bei der Stadtverwaltung an. „Die haben lange und ausdauernd genervt“, erfuhr Raabe. Die Stadt ließ deshalb schon vor einiger Zeit einige Zierbirnen fällen. „Aus Gefälligkeit“, so die Bewertung des Naturschutzbeauftragten. Ruhe kehrte dennoch nicht ein. Von dem schwelenden Konflikt am Harenberger Nordrand bemerkte Willi Raabe nichts. Das erstaunt ihn. „Wenn Seelzes Stadtverwaltung ein Naturthema mit Einwohnern zu klären hat, das vermutlich anstrengend oder unangenehm wird, dann durfte ich das bisher gerne übernehmen“, sagt der 81-Jährige. „Ich nehme diese Herausforderungen an, versuche Verständnis für die Natur zu wecken, zu informieren, einen Kompromiss zu finden.“

Raabe hält Hainbuchen für keine Alternative

Um so größer seine Enttäuschung über den „Schnellschuss“ der städtischen Abteilung, bei dem die restlichen 17 Bäume entfernt wurden. Nach seiner Überzeugung hätte es gute, verträgliche Lösungen geben können – für Insekten und Anlieger gleichermaßen. „Aber ich gebe auch zu, dass ich mich mit meinen heutigen Erfahrungen und dem aktuellen Wissen nicht mehr für Zierbirnen als Straßenbegleitgrün entscheiden würde“, ist der Naturschutzbeauftragte selbstkritisch. Hainbuchen wollte die Stadt anstelle der entnommenen Bäume pflanzen. „Für die Tierwelt bringen Hainbuchen gar nichts“, sagt Raabe.

Stadt will künftig Baumfällung in eine Hand geben

Die Baumfällung an den Böhmschen Wiesen beschäftigt inzwischen das Rathaus erneut. „In den vergangenen Wochen hat es verschiedene Baumfällungen im Stadtgebiet gegeben, die aus unterschiedlichen Gründen von unterschiedlichen Abteilungen der Verwaltung veranlasst worden sind“, erklärt Stadtsprecher Carsten Fricke am Donnerstagnachmittag. Auch die Öffentlichkeit und der Naturschutzbeauftragte Willi Raabe seien dabei in unterschiedlicher Form, unterschiedlichem Umfang und mit einem unterschiedlichem zeitlichen Vorlauf eingebunden und informiert worden. Für die Zukunft strebe die Stadtverwaltung eine rechtzeitige Information der Öffentlichkeit und die fachliche Einbindung des Naturschutzbeauftragten bei derartigen Maßnahmen an, erklärt Fricke. Geplant sei außerdem ein Mitarbeiter als zentraler Ansprechpartner.

Antrag in der Ratssitzung

Die Baumfällung ist am Donnerstagabend auch Thema in Seelzes Ratssitzung. Grünen-Fraktionschef Knut Werner stellt in der Videokonferenz den Antrag, dass die Verwaltung künftig bei der Entscheidung über Neupflanzungen in den Böhmschen Wiesen den Naturschutzbeauftragte einbinden soll. 30 Ratsmitglieder stimmen für den Antrag der Grünen, vier dagegen.

Von Patricia Chadde