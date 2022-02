Seelze

Noch immer sorgt Sturmtief Antonia für anhaltende starke Windböen, die wiederum für weitere Einsätze der Seelzer Ortsfeuerwehren gesorgt haben. Am Montagmittag gegen 11 Uhr drohten Dachziegel eines Mehrfamilienhauses an der Hannoverschen Straße im Zentrum auf den Gehweg zu fallen. Die Freiwillige Feuerwehr Seelze rückte samt Drehleiter an und sicherte das Dach. Während des Einsatzes musste die Hannoversche Straße kurzzeitig in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, größere Verkehrsbehinderungen blieben jedoch aus.

Baum droht auf Grundschule zu fallen

Bereist am Sonntagnachmittag drohte ein weiterer Baum an der Allensteinstraße umzustürzen. Da sich der etwa 12 Meter hohe Baum in der Nähe der Regenbogenschule befand und eine mögliche Gefahr für die Grundschülerinnen und Grundschüler bestand, zersägte die Feuerwehr den Baum.

Dachziegel haben sich gelöst und drohen auf die Straße zu fallen. Quelle: Sandra Remmer

Feuerwehr sichert Dach in Gümmer

Auch die Freiwillige Feuerwehr Gümmer musste am Sonntagnachmittag erneut ausrücken. Auch dort drohten Dachziegel, die sich durch den Sturm gelöst hatten, auf die Straße zu fallen.

