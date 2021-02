Seelze

Seit dem 11. März 2020 war Isabell Marquardt nicht mehr im hannoverschen Büro ihres Arbeitgebers, sie arbeitet im Homeoffice in den eigenen vier Wänden. „Zum Glück haben wir den Platz und die finanziellen Möglichkeiten, dass jeder von uns in seinem eigenen Zimmer und mit seinem Laptop arbeiten kann. Da sind wir mit Sicherheit privilegiert – auch weil mein Mann und ich nicht in Kurzarbeit sind“, sagt die 49-Jährige.

Zur Galerie Frühstück, Präsenzunterricht, wöchentlich Musik und Sport: War Leas Alltag vor der Pandemie durch äußere Vorgaben strukturiert, teilt sie sich die Zeit für ihre Aufgaben jetzt selbst ein.

In den zurückliegenden Monaten stellte sich heraus, dass die nicht besonders leistungsfähige Internetverbindung der Schwachpunkt bei Homeoffice und Homeschooling der vierköpfigen Familie war. „Wir mussten unterschiedliche Zeiten für jeden von uns einteilen, damit das Internet nicht zusammenbricht. Berufliche Videokonferenzen hatten dabei Vorrang vor den Aufgaben der übrigen Familienmitglieder, die zu Hause arbeiten oder lernen“, berichtet die Mutter.

Anzeige

Gemeinsame Mahlzeiten mit der Familie

Was die Familie seit dem ersten Lockdown neu einführte: „Wir nehmen alle Mahlzeiten gemeinsam ein. Außerdem gehen mein Mann und ich jeden Tag vor Arbeitsbeginn spazieren.“ Die Spaziergänge in der Natur will das Paar auch nach Corona beibehalten – so der Plan.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und wie geht es den beiden Töchtern Jette (12) und Lea (15)? „Den ersten Lockdown fand ich gar nicht so schlimm. Zuerst fühlte es sich wie eine verlängerte Ferienzeit an“, sagt Lea, die den neunten Jahrgang des Georg-Büchner-Gymnasiums besucht. Mit dem Unterricht am eigenen Laptop kommt sie gut klar. „Aber Mitschüler, die kein WLAN haben oder nur ein Smartphone als Endgerät nutzen können, sind wirklich schlecht dran“, findet sie.

Soziale Kontakte fehlen

Isabell Marquardt weiß, dass für ihre Töchter der Verzicht auf soziale Kontakte die größte Herausforderung ist. „Für uns ist es selbstverständlich, dass wir uns an die Kontaktbeschränkungen halten“, sagt die zweifache Mutter. Sie erinnert sich, dass Jette als Fünftklässlerin am Georg-Büchner-Gymnasium erst zwei Wochen vor den Sommerferien wieder im Wechselmodell ihre Schule besuchen und ihre Klassenkameraden wieder sehen konnte.

Im Lockdown wird zusammen gepuzzelt. Quelle: Patricia Chadde

Jette hat sich an die Einschräbkungen gewöhnt. „Doch seit Corona ist mein Medienkonsum schon größer geworden“, berichtet sie. Dafür entdeckte sie mit ihrer Mutter den Spaß am gemeinsamen Puzzlen. Trotzdem fehlt der Schülerin der gewohnte Tagesablauf, der durch Schulbesuch und Hobbys strukturiert wurde. „Die Tage fließen jetzt so dahin. Deshalb habe ich begonnen zu kochen und zu backen“, sagt sie. Zum gemeinsamen Mittagessen hat sie gefüllte Paprika zubereitet. Auch Aufläufe, zum Beispiel Lasagne, zählen inzwischen zu ihrem Repertoire. „Für meine Großeltern habe ich auch schon Pralinen hergestellt – das braucht überraschend viel Zeit“, sagt Jette.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu ihrem zwölften Geburtstag Anfang Januar durften Oma und Opa noch zum Kaffee aus dem Nachbarort kommen. Im aktuell verschärften Lockdown, der den Geburtstag ihrer großen Schwester betraf, war das nicht mehr möglich. „Das ist natürlich super schade für sie“, sagt Jette über den Ehrentag der großen Schwester.

Quarantäne war besonders hart

Damit trifft sie den Punkt, der den beiden Jugendlichen am meisten zu schaffen macht: Die Treffen mit Klassenkameraden sind selten bis unmöglich. „Am schlimmsten war die Quarantäne, als der komplette neunte Jahrgang des Georg-Büchner-Gymnasiums zu Hause und isoliert bleiben musste“, erinnert sich Lea an ihre bisher extremste Corona-Erfahrung. „Da durfte ich nicht mal aus dem Haus.“ Dafür kauften ihre Eltern ein großes Trampolin für den Garten, damit sie wenigstens ein bisschen Sport machen konnte – und darauf toben inzwischen alle vier herum. Außer wenn es stürmt und schneit.

Am 3. Februar gab es Halbjahreszeugnisse. Jeweils vier bis fünf Schüler bekamen ein Zeitfenster zugeteilt, in dem sie ihre Zeugnisse abholen durften. „Die beiden sind da richtig gern ins Schulgebäude gegangen“, berichtet ihre Mutter.

Von Patricia Chadde