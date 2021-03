Seelze

Seit Freitag steht der Korridor für die umstrittene Mega-Stromtrasse Südlink, die Strom aus Windenergie von Nord- nach Süddeutschland transportieren soll, fest: Er führt auch an den Seelzer Ortsteilen Gümmer, Lohnde, Almhorst, Lathwehren und Kirchwehren vorbei. Während das Vorhaben der Betreiber Tennet und TransnetBW noch vor zwei Jahren zu erheblichen Bürgerprotesten und der Gründung einer Seelzer Bürgerinitiative geführt hatte, kommt die Nachricht, dass die Trasse nun auf den Westen der Region Hannover festgelegt wurde, für die Stadt nicht unerwartet. Im Gegenteil: Die meisten Politiker nehmen sie gelassen auf.

„Das kommt nicht überraschend“, sagt Seelzes Bürgermeister Detlef Schallhorn. Natürlich sei die Doppelbelastung durch den Neubau der Bahnlinie und den Südlink unglücklich für die Menschen in Seelze. Umso mehr hoffe er, dass die Kabel beim Bau der Trasse möglichst so verlegt werden, dass sie weit weg von den betroffenen Orten verlaufen. Immerhin ließe der Korridor mit einer Breite von einem Kilometer einen gewissen Spielraum zu. Ferner wünscht sich der Bürgermeister eine enge Abstimmung mit den Betreibern und das auch so zeitig, dass auf eventuelle Befindlichkeiten eingegangen werden kann.

Orte wollen mitsprechen

Auch für Wilfried Nickel (SPD), Ortsbürgermeister im vom Trassenbau betroffenen Lohnde, hat das rechtzeitige Einbinden der betroffenen Orte vor Baubeginn oberste Priorität. „Es gibt noch viele offene Fragen bezüglich darauf, wo die Kabel genau verlegt werden. Der Korridor steht fest, aber das i-Tüpfelchen fehlt noch“, sagt der Sozialdemokrat.

Südlink: 700 Kilometer Erdkabel von Nord nach Süd Ist vom Südlink die Rede, dann geht es um einen 700 Kilometer langen und rund einen Kilometer breiten Korridor, der elektrische Energie aus Windkraft von der Küste bis nach Süddeutschland transportieren soll. Zehn Millionen Haushalte sollen mithilfe dieser Stromautobahn mit alternativer Energie versorgt werden. Netzbetreiber sind Tennet und TransetBW. Nach ersten Überlegungen sollte die Mammutleitung überirdisch verlegt werden. Dieses Vorhaben hatte jedoch zu massiven Protesten seitens der Anlieger geführt. Nach einem Beschluss des Bundestags im Jahr 2015 war die überirdische Trassenführung vom Tisch. Alternativ werden nun Kabel vorwiegend unterirdisch verlegt. In anderthalb Metern Tiefe werden die 15 Zentimeter dicken Kabelstränge nun verbuddelt. Ringsherum wird ein 25 Meter breiter Schutzstreifen freigehalten, auf dem langfristig keine Straßen oder Häuser gebaut werden dürfen.

Für ihn steht fest, dass er das Thema Südlink auch auf die Tagesordnung der nächsten Ortsratssitzung setzen wird. „Ich hoffe, dass die Verwaltung dann schon weitere Informationen dazu geben kann“, sagt Nickel. Gespannt sei er darauf, wenn die Arbeiten beginnen und das Ganze sichtbar wird. „Wir haben in Lohnde die Eisenbahn und die Unterführung, das wird eine technische Herausforderung“, so Nickel.

Skepsis am Zeitplan

Auch Gümmer ist dicht dran am geplanten Korridor. „Dass die Kabel unter der Erde verlegt werden, ist ein Entgegenkommen“, sagt Ortsbürgermeister Christian Schomburg (CDU). Als Landwirt allerdings sorge er sich, dass durch die Grabungen der Boden in Mitleidenschaft gezogen wird. „Die Wasserhaltefähigkeit im Unterboden wird dadurch gestört“, sagt Schomburg.

In trockenen Sommern könne das dazu beitragen, dass das Getreide auf den anliegenden Feldern schneller vertrockne. Dem Baubeginn sieht Schomburg mit Spannung entgegen. Dennoch bleibt er skeptisch, ob der Zeitplan eingehalten werden kann, sodass der Strom 2026 von Nord nach Süd fließt.

Von Sandra Remmer