Er habe sich schon immer für andere Kulturen und Religionen interessiert, nun bekomme er die Informationen aus erster Hand, erzählt Michael Stuhl Miller (57). Seit ungefähr einem Jahr hat er eine Wohnung seines Hauses an eine syrische Familie vermietet. Und mit Amina Ibesh (40), ihrem Ehemann Louay Mustafa (40) und den Kindern Mohamed (20), Kalil (19) und Cana (3) entstand ein kulturelles Miteinander.

Im Garten treffen sich alle Hausbewohner regelmäßig mit Nachbarn und Freunden zu deutsch-kurdischen Grillfesten, die Raum für viele Gespräche bieten. „Sie haben mir schon sehr viele Fotos ihrer Heimat gezeigt, das war sehr interessant, aber auch traurig“, berichtet Stuhl Miller. Das große Grundstück bietet nicht nur der kleinen Cana viel Platz zum Spielen, auch können die Abstandsregeln und die erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bei Gartenfesten leicht eingehalten werden.

Familie kam getrennt nach Deutschland

Familienvater Louay Mustafa kam vor fünf Jahren allein nach Deutschland. Das sei für ihn eine sehr schwere Zeit gewesen, erzählt er. Da es in Syrien bedingt durch den Krieg kein Internet gegeben habe, sei ein Kontakt zu seiner Frau und den Söhnen nicht möglich gewesen. Fünf Monate später fand die Familie wieder zusammen, denn auch Ehefrau Amina Ibesh und ihre Söhne waren in Deutschland angekommen. Über Stationen wie Köln und Lüchow-Dannenberg landeten sie in Lohnde, wo sie von Anfang an durch einen Unterstützerkreis Hilfe bei den alltäglichen Problemen und Aufgaben erhielten.

Mustafa arbeitet seit einem Jahr bei einem Metallbauunternehmen im Ort. Während Mohamed sich derzeit im Rahmen einer Maßnahme auf eine Ausbildung in einem Fitnesscenter vorbereitet, hat sein Bruder Kalil bereits mit der Ausbildung zum Industriemechaniker begonnen. Und Nachzüglerin Cana freut sich täglich auf den Besuch des Kindergartens und das Zusammentreffen mit ihren Spielkameraden. „Die Suppe und das Meloneneis schmecken dort sehr gut“, schwärmt sie. Außerdem würde sie im Kindergarten am Liebsten mit einem Bagger spielen.

Familienvater arbeitet gern im Garten

Der Garten ihres Vermieters bietet der syrischen Familie nicht nur einen Ort zum Treffen mit Nachbarn, sondern auch die Möglichkeit, ein Hobby auszuleben. Stuhl Miller hat ihnen eine kleine Fläche zur Verfügung gestellt, auf der sie nun Gemüse anbauen können. „Ich habe Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Knoblauch und Paprika“, freut sich Louay Mustafa. Seine Familie bekomme so sehr natürliche Produkte zu den Mahlzeiten, die außerdem auch besonders gut schmeckten. Ehefrau Amina stimmt ihm zu und erklärt, dass „Bioprodukte immer lecker seien“. Bei den Zusammenkünften im Garten konnte die syrische Familie aber auch schon die eine oder andere deutsche Spezialität kosten, denn üblicherweise bringt jeder Teilnehmer zum Treffen etwas mit.

Louay Mustafa möchte mit seiner Familie gern in Deutschland bleiben. „In meiner Heimat Syrien sehe ich für uns durch den anhaltenden Krieg keine Zukunft“, sagt er. Seine Eltern seien zu alt, um ihm zu folgen, aber vielleicht erfülle sich der Wunsch eines Wiedersehens mit seiner 32-jährigen Schwester irgendwann einmal, denn er vermisse sie sehr.

