Lohnde

Unzählige Male sind die meisten Mitglieder des TV Lohnde schon an dieser Eiche vorbeigegangen – nichtahnend, dass es sich dabei um einen ganz besonderen Baum handelt. Es war 1987, als Vereinsmitglieder aus Lohnde sich auf den Weg nach Berlin zum 34. Deutschen Turnfest machten und eben diese Eiche als Gastgeschenk mit nach Hause nehmen durften. Ein Bericht über einen sogenannten Eichenschautag beim TSV Schloss Ricklingen weckte Erinnerungen bei Brigitte und Gerhard Sommer, und die Eheleute machten sich auf die Suche nach der Eiche.

Schnell war das ehemals zarte Pflänzchen, dass sich inzwischen zu einer stattlichen Eiche entwickelt hat, gefunden. Damit in Zukunft niemand mehr einfach unwissend an dem Baum auf dem Vereinsgelände vorbei geht, hat der Lohnder Wilhelm Mensching dem Verein im 100. Jubiläumsjahr einen Gedenkstein geschenkt, der nun an der Eiche steht. Ein Metallschild mit den dazugehörigen Informationen, gestiftet von Gerhard Sommer, rundet das Jubiläumsgeschenk an der wiederentdeckten Eiche ab.

Von Sandra Remmer