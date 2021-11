Lohnde

Stellwände mit Steckbriefen aller Übungsleiter sowie ein Sportangebot in der Turnhalle – so hat sich am Sonnabend der Turnverein Lohnde beim Tag der offenen Tür im Bürgerhaus präsentiert. Zahlreiche Trainer hatten sich Zeit genommen, um Besuchern Rede und Antwort zu stehen. „Sie beraten Interessenten und geben ihnen ausführliche Auskünfte“, erklärte Ruth Wojatzke.

Die Stellwände waren in einem Nebenraum aufgestellt, die einzelnen Steckbriefe gaben mit Fotos und Informationen Auskunft über die Übungsleiter. Zumba-Trainerin Nina Mc Intyre war eine von ihnen und hoffte bei dieser Veranstaltung auf viele Interessenten. „Ich finde es sehr gut, wenn neue Leute zum Verein kommen, vor allem, wenn Kinder die Möglichkeit nutzen, am Sport teilzunehmen“, erklärte sie.

Alternative zu Schauturnen

Wer sich mit einem der Übungsleiterinnen oder Übungsleiter unterhalten wollte, konnte während des Gesprächs an einem der Stehtische ein Kalt- oder Heißgetränk genießen. Darüber hinaus bekamen die Besucher auch die Gelegenheit, einen Blick auf die Auszeichnungen vom Niedersächsischen Turner-Bund und vom Landessportbund zu werfen, die der Verein anlässlich des 100-jährigen Jubiläums im vergangenen Jahr erhielt. „Die feierliche Übergabe und eine Jubiläumsfeier konnten leider bedingt durch Corona nicht stattfinden“, bedauerte die Vorsitzende.

Es war erst das zweite Mal, dass der Verein einen Tag der offenen Tür veranstaltete. „Wir müssen uns in der Corona-Zeit präsentieren“, erklärte Wojatzke. Da das Schauturnen wieder nicht stattfinden könne, sei dies eine Gelegenheit, Interessenten den Verein nahezubringen.

Wojatzke steuert auf Ruhestand zu

In der Turnhalle hatten die Traceure ihre Hindernisse aufgebaut und nutzen den Tag der offenen Tür vormittags zum Training. „Auch Nichtmitglieder können sich hier ausprobieren“, versicherte Wojatzke. Der zehnjährige Lias war mit seiner Schwester Lina und Mutter Lysann Stein gekommen. Während seine Schwester bereits beim Mädchenturnen im Verein aktiv ist, nutzte er die Gelegenheit, sich als Traceur zu versuchen. „Damit kann ich überschüssige Energie loswerden“, freute er sich und sprang vom aufgebauten Kasten direkt an die Sprossenwand. In den Nachmittagsstunden konnten sich Kinder zwischen vier und 14 Jahren in der Abenteuerturnhalle sportlich betätigen.

Als nächstes Projekt steht für die Vereinsvorsitzende unter anderem die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger an. Seit 1975 ist Wojatzke im Verein aktiv, seit sechs Jahren als Vorsitzende. Ihr Amt möchte sie zum Ablauf der Wahlperiode 2023 abgeben. „Ich werde 70 Jahre alt und möchte in den Ruhestand gehen“, sagte sie. Es sei ihr sehr wichtig, „den Verein in gute Hände weitergeben zu können“.

