Lohnde

 Blau, grün, rot, orange oder doch lieber den neuen hellen Braunton? Diese Entscheidung fiel den Besuchern der Kerzenwerkstatt vor dem Pfadfinderhaus am Sonnabendnachmittag nicht immer leicht. Ganz im Gegensatz zur Entscheidung, zum Tag der offenen Tür der Pfadfinder in Lohnde zu kommen. Der fiel nun endlich wieder etwas üppiger aus.

Die Kerzen sind dabei der heimliche Star der Veranstaltung – und für viele Besucher Hauptgrund herzukommen. Ingrid Dreyer aus Seelze nahm gleich mehrere Kerzen in unterschiedlichen Farben mit. „Ich komme jedes Jahr, das ist Pflicht für mich“, erklärte sie. Sie kaufe immer für sich selbst, aber auch zum Verschenken. Die Kerzen seien nicht nur schön und günstig, so Dreyer, mit dem Kauf könne man auch die Pfadfinder unterstützen.

Stammesältester Lothar Wolff war froh, dass in diesem Jahr der Tag der offenen Tür wieder ermöglicht werden konnte. „Letztes Jahr konnten wir coronabedingt nur im Freien vor dem Pfadfinderhaus einen Kerzenverkauf realisieren“, erinnert er sich. Bei der Veranstaltung hätte den Besuchern und den Mitarbeitern jedoch das gemeinsame Klönen in gemütlicher Umgebung gefehlt.

Lesen Sie auch Kerzenwerkstatt verkauft am Tag der offenen Tür der Pfadfinder

Im Außenbereich erwartet die Besucher bereits der Verkaufsstand der Kerzenwerkstatt Quelle: Heike Baake

Zwei Aktionen an einem Tag

In diesem Jahr war fast wieder alles beim Alten, bis auf die Einlasskontrolle, bei der die 2 G-Regeln überprüft wurden. Den Innenbereich aufsuchen, die Kerzenwerkstatt in der oberen Etage besichtigen oder in der Kaffeestube verweilen – die Besucher nahmen das Angebot gern an. Wer Interesse hatte, konnte sich anhand der Bilder Informationstafeln über vergangene Aktionen der Pfadfinder informieren.

Die Organisatoren hatten in diesem Jahr sogar die Altkleidersammlung und den Tag der offenen Tür auf einen Termin gelegt. „Wir waren heute Morgen schon früh unterwegs und haben die Spenden eingesammelt“, berichtete Wolff. Besonders dankbar sei er über die Mithilfe der aktiven Pfadfindergruppe und der Mitglieder des Freundeskreises.

Einer von ihnen ist Eckhard Theel. Er brachte sich in der oberen Etage in der Kerzenwerkstatt ein und reinigte am Sonnabend die Gießgestelle. Seit rund 20 Jahren ist Theel schon im Freundeskreis aktiv. „Alle, die hier mitmachen sind supermotiviert, nett und freundlich“, schwärmte er. Mit seinem Engagement möchte er den sozialen Charakter der Pfadfinder unterstützen.

Eckhard Theel gehört zum Freundeskreis der Pfadfinder und unterstützt durch die Reinigung der Gießgestänge die Kerzenwerkstatt. Quelle: Heike Baake

Erlös fließt in Unterhaltung

Die Kaffeestube im Untergeschoß luden liebevoll, herbstlich dekorierte Tische zum Verweilen ein. Die Freundinnen Marion Knobloch aus Harenberg und Nicole Wolter aus Garbsen genossen dort das Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Sie hätten, so berichteten sie, ihren Kerzenbedarf für das ganze Jahr abgedeckt. „Wir kommen immer regelmäßig und sind ganz früh hier, damit wir noch eine große Auswahl haben“, verriet Knobloch. Beide kauften Kerzen für sich und zum Verschenken.

Marion Knobloch (links) und Nicole Wolter genießen den Kuchen in der Kaffeestube. Quelle: Heike Baake

Vereinsmitglied und Mitorganisatorin Heike Ippensen zeigte sich erleichtert, dass viele Besucher kamen, um Kerzen zu kaufen, die angebotenen Waffeln im Außenbereich und die Kaffeestube in Anspruch nahmen. Vorher sei sie immer sehr aufgeregt, hoffe auf gutes Wetter, und darauf, dass Kerzen und Kuchen auch ausreichen würden. „Die 20 Mitarbeiter, die hier im Einsatz sind, denken alle mit und sind einfach toll“, erklärte sie. Der Erlös in Höhe von 1009 Euro aus dem Kerzenverkauf und der Kaffeestube solle in die laufende Unterhaltung des Pfadfinderhauses fließen, so Ippensen.

Zur Galerie Die Aktion der Pfadfinder kommt wieder gut an. Die Besucher genießen das Beisammensein in der Kaffeestube, kaufen Kerzen und bestaunen in der Kerzenwerkstatt die Herstellung der Feuerschalen.

Von Heike Baake