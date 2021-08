Seelze

Eine 71-jährige ist am Sonnabend, 28. August, beim Einkauf in einem Supermarkt an der Hannoverschen Straße in Seelze bestohlen worden. Ein Unbekannter nahm die Geldbörse aus der Handtasche der Seelzerin, die die Frau umgehängt hatte, teilt die Polizei mit. In der Geldbörse befanden sich nach Angaben der Ermittler rund 300 Euro. Sie bitten nun Zeugen um Hinweise unter Telefon (05137) 827115.

Von Gerko Naumann