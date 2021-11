Letter

Ein Taschendieb hat am Dienstag gegen 10.25 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Lange-Feld-Straße 37 einer 81-jährigen Seelzerin die Geldbörse mit insgesamt 1100 Euro aus einer Umhängetasche entwendet.

Wie die Polizei berichtet, bemerkte die Seniorin beim Einkaufen den Diebstahl zunächst nicht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und hoffen nun auf Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner