Seelze

Ein Taxi hat am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf der Bremer Straße ohne ersichtlichen Grund stark abgebremst und damit einen Motorradfahrer zum Ausweichen genötigt, berichtet die Polizei. Dieser kam dabei zu Fall. Dabei verletzte sich der 16-Jährige leicht am Knie. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von mindestens 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Fahrer des gelben Taxis, vermutlich der Marke VW, hatte noch einen etwa 80 Jahre alten Fahrgast ein Bord. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer (05137) 8270 melden können. Außerdem leiteten die Beamten Ermittlungen bei den Taxizentralen ein, die noch andauern.

Von Thomas Tschörner