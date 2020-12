Seelze

Wie kann man Steine mit Acrylfarben kunstvoll gestalten? Dazu gibt das Team Jugend der Stadt Seelze ab sofort per Video eine Anleitung. Im Internet erklärt Renate Wötzel den Teilnehmern einer Steine-Werkstatt, worauf sie achten müssen. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sieben und elf Jahren.

„Die Farben lassen sich sehr leicht auf die Steine auftragen und haben den Vorteil, dass sie sehr schnell trocknen“, sagt Wötzel. In dem Video erfahren die Kinder mehr über die Techniken und Methoden zum Bemalen der Steine und erhalten Tipps, unter anderem zu den Motiven. „Viele Motive eignen sich wunderbar zum Bemalen, zum Beispiel Regentropfen, Tiere wie die Schildkröte, Muster wie Herzen und Blumen, Mandalas und vieles mehr“, sagt Wötzel.

Lesen Sie auch: Maren Stille lässt Steinschlange durchs Kiesbett der Kirche kriechen

Team stellt Steine zur Verfügung

Für alle Teilnehmer stellt das Team Jugend zudem ein großes Spektrum an Steinen zur Verfügung. Diese können sie am Dienstag, 15. Dezember, von 14 bis 16 Uhr am Jugendbildungshaus Letter, Klöcknerstraße 15, kostenlos abholen. Das Erklärvideo zur Steinewerkstatt ist auf dem Youtube-Kanal des Jugendbildungshauses Letter frei abrufbar. Unter den Suchbegriffen „Blaues Haus“ und „Steine bemalen“ ist es leicht zu finden.

Von Linda Tonn