Seelze

Torsten Müller verstärkt das Seelzer Standesamt, dessen Aufgaben bisher von den beiden Standesbeamtinnen Gabriele Schmitz und Renate Wiborg bearbeitet wurden. Grund für die Aufstockung seien steigende Fallzahlen, sagte der Erste Stadtrat Steffen Klingenberg bei der Bestellung Müllers im Rathaus. Während jahrelang ein Team von zwei Mitarbeitern ausgereicht habe, sorge das Wachstum auf mehr als 36.000 Einwohner nun auch für mehr Arbeit im Standesamt. Die Stadt habe deshalb bereits im vergangenen Jahr die zusätzliche Stelle ausgeschrieben und Müller als bereits ausgebildeten Standesbeamten gewinnen können.

Fallzahlen steigen kontinuierlich an

Das Standesamt in Seelze beurkunde durchschnittlich rund 160 Eheschließungen im Jahr, sagte Wiborg. „Im vergangenen Jahr hatten wir mit 137 Eheschließungen einen Einbruch, jetzt sind es wieder mehr.“ Dazu kämen im Schnitt 200 Sterbefälle im Jahr sowie 170 bis 250 Kirchenaustritte. Geburten würden dagegen nur selten das Seelzer Standesamt beschäftigen, etwa ein- bis dreimal im Jahr. Mangels Geburtsklinik würde in der Obentrautstadt kaum jemand zur Welt kommen.

Tatsächlich habe es im vergangenen Jahr in Harenberg eine Geburt gegeben, sagt Schmitz. Der jüngste Fall sei die Nachbeurkundung eines in Japan geborenen Mädchens gewesen. Dazu käme eine steigende Zahl von weiteren Aufgaben, sagt Wiborg. Waren es in der Vergangenheit vielleicht zehn bis 15 Fälle von Vaterschaftsanerkennungen, so seien es mittlerweile weit mehr als 100 im Jahr. Dazu kämen Ehefähigkeitszeugnisse und Überprüfungen von Urkunden, ergänzt Schmitz.

Der Erste Stadtrat Steffen Klingenberg (rechts) ernennt Torsten Müller zum neuen Standesbeamten. Quelle: Thomas Tschörner

Müller hat 400 Eheschließungen beurkundet

Der 55-jährige Müller wohnt in Walsrode und hat zuvor in der Verwaltung in Schwarmstedt gearbeitet. Die Aufgabe in Seelze habe ihn gereizt. Müller bringt viel Erfahrung mit. Genau 400 Eheschließungen habe er bereits beurkundet. Um Standesbeamter werden zu können, reiche die Verwaltungsausbildung allein nicht aus, sagt Kay-Uwe Kiene, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Soziales. Erforderlich sei ein 14-tägiges Seminar, an dessen Ende eine Prüfung stehe.

Die Aufgaben eines Standesbeamten könne nicht jeder übernehmen – weil diese oft mit Zeitdruck verbunden seien, erklärt Klingenberg. „Die wichtigstes Voraussetzung für Standesbeamte ist, dass sie nicht nur reden können, sondern ein großes Herz haben“, sagt Wiborg. Dieses habe Müller – und deshalb würde er auch gut ins Team passen. „Wir können uns zu dritt an einen komplizierten Fall setzen.“

Von Thomas Tschörner