Anwohner schlagen Alarm: Der kleine Teich am Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) befindet sich in einem schlechten Zustand. „Dem Teich fehlt Wasser, weil eine Pumpe defekt ist“, sagt Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth. Die Stadt Seelze verweist dagegen auf die anstehende Erweiterung des Gymnasiums, für die der Teich zugeschüttet werden soll.

„Der Teich war in den vergangenen Jahren das Zuhause und die Futterquelle von Reiher, Enten, Teichhühnern und dem Eisvogel“, sagt der Letteraner Georg Rittmeier. So habe das Teichhuhnpaar in den vergangenen Jahren im geschützten Umfeld der Büsche und des Schilfgrases jedes Jahr ein Nest mit etwa sechs Jungtieren gehabt. Das sei nun leider nicht mehr möglich, da die Tiere keine Deckung finden würden. Auch der kleine Eisvogel käme regelmäßig „zum Frühstücken“ vorbei. Der derzeitige Anblick, sagt Rittmeier, mache ihn traurig.

Schüler tragen mit Müll zur Verschmutzung bei

Bis vor einigen Jahren hätten sich regelmäßig die Schüler noch ein wenig um den Zustand des Teiches gekümmert und für Sauberkeit gesorgt, berichtet Rittmeier. Dies sei leider nicht mehr der Fall. Es sei inzwischen eher so, dass die Schüler durch achtloses Wegwerfen von Tüten und Getränkeverpackungen am Teich und auf dem Schulhof erheblich zur Verschmutzung beitragen würden.

Rittmeier bedauert, dass die Stadt wegen einer geplanten Erweiterung des Gymnasiums in 2024 angeblich keinen Platz mehr für dieses in vielen Jahren gewachsene Biotop hat und den Teich stilllegen will. „Bis dahin verenden die restlichen Fische im Teich, weil sie im Wasser keinen Sauerstoff mehr haben.“

Bauarbeiten beginnen im Juli

Den Zustand an dem Gewässer hält auch Sabine Hocke für untragbar. Sie habe den Eindruck, dass in Letter nach der Devise „Alles Grün muss weichen“ gehandelt werde. So seien bereits auf dem Gelände des Alten Rathauses Grünflächen für ein Bauvorhaben verschwunden. Nun werde der kleine Teich in Angriff genommen, der ein Minibiotop sei. Für die dort lebenden Tiere wie den Eisvogel und den Fischreiher interessiere sich niemand. „Letter wird netter – davon sind wir weit entfernt“, bedauert Hocke. An dem Teich werde Kindern und Jugendlichen vorgeführt, wie immer noch mit der Tier- und Umwelt umgegangen werde – und wie wenig Mitspracherecht bei Projektplanungen dem Bürger zugestanden werde.

„Der gesamte Bereich rund um den Teich soll als Teil der umfangreichen Neu- und Umbauten auf dem Gelände des Georg-Büchner-Gymnasiums überplant werden“, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke. Bereits in der nächsten Woche soll der Auftrag für die Vorbereitung der Baufläche vergeben werden. Voraussichtlich im Juli würden dann die Bauarbeiten beginnen. Dabei soll auch der Teich zugeschüttet werden. „Eine Investition in die Pflege oder den Erhalt des Teiches ist daher nicht mehr erforderlich oder sinnvoll.“

Teich hat in trocken Monaten wenig Wasser

Der Teich habe insbesondere in trockenen Monaten regelmäßig einen geringen Wasserstand. Mitarbeiter der Stadtverwaltung hätten in dem Gewässer bisher keine Fische gesichtet. Die Stadt werde sich aber mit dem Naturschutzbeauftragten Willi Raabe abstimmen und dies überprüfen lassen. „Sollten sich Fische in dem Teich befinden, wird der Wasserstand bei Bedarf erhöht, und die Fische werden vor Beginn der Bauarbeiten möglichst in ein anderes Gewässer umgesetzt“, betonte Fricke. Die Stadt weist auch den Vorwurf eines Kahlschlags auf dem Gelände zurück. Von den umgebenden Sträuchern und Bäumen sei bisher lediglich eine Birke entfernt worden.

Von Thomas Tschörner