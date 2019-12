Seelze

Der Einkauf an einem Marktstand hat seinen ganz eigenen Reiz. Viele schätzen den persönlichen Kontakt, den kleinen Klönschnack, die aktuellen Empfehlungen, sodass sich wöchentlich vier Händler in Seelze einfinden. Am Dienstag, 17. Dezember kommen die Anbieter zum letzten Mal in diesem Jahr in die Straße Am Kreuzweg. Sie öffnen ganz regulär von 8 bis 13 Uhr, wie Michael Riebe von der organisierenden Firma Großmarkt Hannover GmbH informiert.

Seelzer Marktjahr endet am 17. Dezember

Damit endet das Seelzer Marktjahr der vier Händler an diesem Standort und geht erst am Dienstag, 7. Januar, weiter. Dagegen steht Susann Kruber mit ihrem Obst- und Gemüsestand an der Hannoverschen Straße in Seelze immer donnerstags, freitags und sonnabends von 8 bis 13 Uhr mit Äpfeln der neuen Ernte, Datteln, frischen Walnüssen, Südfrüchten und Gemüse auf dem Vorplatz der Sparkasse. Einzig am Donnerstag, 26. Dezember bleibt sie aufgrund des Feiertags zu Hause.

In Letter ist Heiligabend Markt

Im Nachbarort Letter ist in Sachen Markt zum Jahresende mehr los. Rund elf Händler bieten auf Letters Kastanienplatz regelmäßig ein breit gefächertes Angebot, das von Aal über Blumen bis zu Tiroler Spezialitäten reicht. Mittwochs ist immer von 8 bis 13 Uhr Markttag. „Wir haben Letters Markttag auf den 24. Dezember vorverlegt. Los geht es, wie immer, um 8 Uhr“, berichtet Michael Riebe. Wegen des Festtages kommt nicht jeder Händler, außerdem ist mit 12 Uhr eine Stunde früher Feierabend. Wer jedoch spontan Lust auf Geflügel- und Wurstspezialitäten, Fisch , Biogemüse und Bioobst hat oder noch einen Blumenstrauß benötigt, wird eine frische Auswahl vorfinden.

Die Markttage für 2020 finden sich auf der Internetseite www.attraktive-wochenmaerkte-gmbh.de.

Von Patricia Chadde