Seelze

The Cool Cats – das sind drei extravagant gekleidete, singende Katzen, die von Kontrabass, Piano, Gitarre und Schlagzeug begleitet werden. Am Sonnabend, 10. August, ab 19.30 Uhr treten sie bei einer Open-Air-Veranstaltung auf der Pfarrwiese der Kirche Heilige Dreifaltigkeit, Südstraße 9, auf. Das Frauen-Trio lässt dort begeisternde Interpretationen von Hits aus 100 Jahren Musikgeschichte erklingen und nimmt seine Gäste mit Klassikern und modernen Liedern zu einer musikalischen Zeitreise mit. Die Gruppe The Cool Cats mischt Songs der Zwanzigerjahre bis heute wild durcheinander und verpasst ihnen eine neue und reizvolle Note.

„Die Nachfrage nach den Eintrittskarten ist sehr gut angelaufen“, sagt Gabriele Hartinger-Irek vom städtischen Kulturbüro und ergänzt, dass diejenigen, die noch dabei sein möchten, sich mit dem Kartenkauf beeilen müssen.

Von Klassik bis Beyoncé

Die drei Sängerinnen versprechen mit mitreißendem Gesang, Tanzeinlagen und viel Feinsinn ein außergewöhnliches Konzert. Unterstützt werden sie dabei von ihren Musikern. Nicht nur Arrangements von Klassikern der 1920er bis 1950er Jahren gehören zu ihrem Repertoire. Die Besucher können sich auch auf Hits von Rihanna, Meghan Trainor und Beyoncé freuen. Die Sängerinnen überzeugen mit einem selbstbewussten und eleganten Auftreten, einem Schuss Frivolität und reichlich Selbstironie.

Das Open Air auf der Pfarrwiese wird von der Kulturinitiative Seelze, unterstützt vom Kulturbüro der Stadt Seelze und der Kirchengemeinde Heilige Dreifaltigkeit, ausgerichtet. Das Konzert unter freiem Himmel ist Teil des Kultursommers der Region Hannover, gefördert von der Stiftung Kulturregion Hannover.

Tanzen ist erwünscht

Nur begrenzt stehen Sitzplätze im Freien zu Verfügung. „Klappstühle oder Hocker können gern mitgebracht werden“, sagt Gabriele Hartinger-Irek und verweist darauf, dass selbstverständlich auch gern getanzt werden darf. Bei Regen wird das Konzert in der benachbarten Kirche Heilige Dreifaltigkeit angeboten. Für die Konzertbesucher werden zudem gekühlte Getränke und Deftiges vom Grill angeboten.

Karten für das Open-Air-Konzert sind zum Preis von 15 Euro im Schreibwarengeschäft Petri & Waller, Hannoversche Straße 13a, oder im Internet über Reservix erhältlich. Die Abendkasse wird um 18.30 Uhr geöffnet.

Von Heike Baake