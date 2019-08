Seelze

Ausgelassene Stimmung, gute Musik und ein sternenklarer Himmel haben am Sonnabend die Pfarrwiese an der Dreifaltigkeitskirche beim Konzert von The Cool Cats in eine regelrechte Freilichtarena verwandelt. Mehr als 300 Zuschauer tanzten bis in die Nacht.

Dabei ist es fast schon ein bisschen ironisch, dass die Gr..