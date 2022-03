Seelze

„Flunkern, Mogeln, Lügen, Schummeln“ – das sind die Themen, mit denen sich das Theater für Kinder am Freitag, 25. März, um 15 Uhr, beschäftigt. Die kleinen und großen Zuschauerinnen und Zuschauer können sich in diesem Stück auf eine spannende und heitere Aufführung rund um Halb- und Unwahrheiten im Veranstaltungszentrum Alter Krug freuen.

Zum Thema Lügen gibt es jede Menge Sprichwörter und Weisheiten, dazu gehören beispielsweise „Lügen haben kurze Beine“ und „Wer nie lügt, wird nie groß“. Aber es gibt auch tolle Geschichten, wie die von Pinocchio.

Lügen ist doch verboten, oder etwa nicht? Und was ist überhaupt eine Notlüge? Ist Flunkern erlaubt und Lügen nicht? Was ist denn der Unterschied? Die renommierte Kindertheatergruppe Karo Acht zeigt auf der Grundlage von Interviews mit Kindern, literarischen Texten und viel Musik das vielseitige und fröhliche Stück über ein Thema, das alle betrifft.

Kartenreservierung möglich

Das Theaterstück wird vom Kulturbüro der Stadt Seelze ausgerichtet und ist eine Koproduktion des Theaters für Niedersachsen (TfN) mit dem Theater Karo Acht. Die Schauspielerin Julia Solórzano und Schauspieler Kian Pourian zeigen eine Aufführung, die für Kinder ab sechs Jahren geeignet ist.

Karten für die Vorstellung in Seelze können zum Preis von 4 Euro für Kinder und 5 Euro für Erwachsene im Kulturbüro der Stadt Seelze unter Telefon (0 51 37) 82 82 84 oder per E-Mail an kulturbuero@stadt-seelze.de reserviert werden. Eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet die Tageskasse. Dort liegen vorbestellte Karten bereit und sollten spätestens 15 Minuten vor Beginn abgeholt werden. Die Sitzplätze sind nummeriert.

Es gilt die 3G-Regel, demnach sind alle erwachsenen Zuschauerinnen und Zuschauer aufgefordert, den entsprechenden Nachweis vorzulegen. Vom Eingang bis zum Einnehmen der Sitzplätze muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der während der Aufführung abgenommen werden darf.

Von Heike Baake