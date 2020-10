Seelze

Kinder im Alter ab vier Jahren können sich auf ein Märchen freuen, bei dem es um Träume geht. Das Theater für Kinder bringt am Freitag, 30. Oktober, um 10 und um 15 Uhr „Das Traumfresserchen“ auf die Bühne des Veranstaltungszentrums Alter Krug.

Die Geschichte spielt im Schlummerland, wo für alle das Schlafen das Wichtigste ist. Und wer dort am besten schlafen kann, ist der König. Prinzessin Schlafittchen wird allerdings von bösen Träumen geplagt – das ist im Schlummerland eine Schande. Der König will seiner Tochter helfen und begibt sich auf eine abenteuerliche Suche. Er begegnet dabei dem hungrigen Traumfresserchen, das böse Träume verspeist, aber nur auf Einladung vorbeikommt.

Fantasievolle Inszenierung

Das rund 45-minütige Schauspiel mit Puppen nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Michael Ende wird von Schauspieler Michael Gesser vom Theater des Lachens aus Frankfurt/Oder fantasievoll in Szene gesetzt. „Eltern und Kinder werden animiert, über gute und schlechte Träume zu sprechen und mögliche Ängste zu überwinden“, sagt Stadtpressesprecher Carsten Fricke.

Für die Aufführung im Veranstaltungszentrum Alter Krug, Hannoversche Straße 15a, gilt, dass alle Zuschauer im Alter ab sechs Jahren vom Eingang bis zum Einnehmen ihrer Sitzplätze eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Während der Aufführung dürfen sie am Platz abgenommen werden.

Karten reservieren

Karten zum Preis von 4 Euro für Kinder und 5 Euro für Erwachsene können im Kulturbüro der Stadt Seelze unter Telefon (05137) 828284 sowie per E-Mail an kulturbuero@stadt-seelze.de reserviert werden. Eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet die Tageskasse. „Dort liegen die vorbestellten Karten für die nummerierten Sitzplätze bereit und sollten spätestens 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn abgeholt werden“, erklärt der Stadtpressesprecher. Zwei weitere Aufführungen des Stückes sind bereits am Donnerstag, 29. Oktober, um 9 und 10.30 Uhr in Garbsen, in der Aula des Schulzentrums, Planetenring 7, zu sehen.

Als Teil der Reihe Theater für Kinder im Veranstaltungszentrum Alter Krug wird bis Mai 2021 monatlich jeweils ein Stück in Seelze aufgeführt. Das Programm liegt unter anderem im Rathaus, in der Stadtbibliothek, im Veranstaltungszentrum Alter Krug und in mehreren Geschäften aus. Zusätzlich ist es im Internet auf der Seite www.seelze.de verfügbar.

Von Heike Baake