Seelze

Ein lustiges Musical für Jungen und Mädchen ab dreieinhalb Jahren steht am Freitag, 6. Dezember, bei der Reihe Theater für Kinder mit dem Stück „Ritter Rost feiert Weihnachten“ auf dem Programm. Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr im Veranstaltungszentrum Alter Krug an der Hannoverschen Straße 15a.

König will alle Ritterburgen besuchen

In der Geschichte stellen sich Ritter Rost, Burgfäulein Bö und Koks der Drache auf ein besinnliches Fest mit Plätzchen backen und Weihnachtssterne basteln ein. Doch die Vorfreude wird jäh durch eine Nachricht aus dem Radio unterbrochen: König Bleifuß der Verbogene wünscht dieses Jahr vorbildliche Weihnachten. Zur Überprüfung seiner Anordnung will er nun die Ritterburgen besuchen. Auf der Burg von Ritter Rost gerät deshalb alles in Aufruhr.

Inszenierung dauert etwa 50 Minuten

Die Inszenierung des Figurentheaters Petra Schuff nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Jörg Hilbert ist für Kinder ab dreieinhalb Jahren geeignet und dauert rund 50 Minuten. Der Eintritt für die Aufführung kostet 4 Euro für Kinder und 5 Euro für Erwachsene. Karten können im Kulturbüro der Stadt Seelze unter Telefon (05137) 828284 sowie per E-Mail an kulturbuero@stadt-seelze.de reserviert werden. Die Tageskasse öffnet eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn. Vorbestellte Karten liegen an der Kasse bereit und sollten spätestens 15 Minuten vor Beginn abgeholt werden. Die Sitzplätze sind nicht nummeriert.

Monatlich wird ein Stück gezeigt

Bis April 2020 ist monatlich jeweils ein Stück als Teil der Reihe Theater für Kinder im Veranstaltungszentrum Alter Krug zu sehen. Das Programm liegt unter anderem im Rathaus Seelze, in der Stadtbibliothek Seelze, im Veranstaltungszentrum Alter Krug und in mehreren Geschäften aus. Außerdem ist es im Internet auf der Seite seelze.de verfügbar.

Von Thomas Tschörner