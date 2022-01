Seelze

Polizeihauptkommissar Thomas Willeke ist der neue Leiter des Kriminalermittlungsdienstes (KED) im Kommissariat Seelze. Der 57-jährige Beamte ist der Nachfolger von Andrea Gottschalk, die in die Wedemark gewechselt ist. Willeke ist gleichzeitig der Abwesenheitsvertreter von Kommissariatsleiter Ralf Hantke. „Ich wollte zurück zu den Wurzeln, deshalb habe ich mich auf die Stelle beworben“, sagt der neue KED-Leiter.

Seelzer Hauptkommissar Willeke hat afghanische Polizisten ausgebildet

Willeke ist im 40. Dienstjahr und kann auf vielfältige Erfahrungen zurückblicken. Den größten Teil habe er im Einsatz verbracht, auch wenn er schon drei Jahre im Kriminalermittlungsdienst gearbeitet habe. Zu seinen vielen Verwendungen gehören auch vier im Ausland. So war Willeke 13 Monate in Afghanistan und hat dort mitgeholfen, örtliche Polizisten auszubilden. Zudem war er dreimal unterstützend bei der EU-Grenzschutzbehörde Frontex bei griechischen Inseln eingesetzt. Zuletzt hat er im Polizeikommissariat Hannover-Limmer gearbeitet.

Erste Erfahrungen in Seelze gesammelt

Nach seiner Zeit bei der Bereitschaftspolizei kam Willeke im Jahr 1986 nach Seelze. „Damals war das hier noch eine Polizeistation.“ Die Räume in der Schillerstraße seien noch nicht rund um die Uhr besetzt gewesen. Dann folgten Stationen unter anderem in Neustadt, wo der Hauptkommissar mittlerweile auch wohnt, Garbsen, der hannoverschen Nordstadt sowie im Lageführungszentrum des Landes. Der Beamte ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Demnächst werde er Großvater und freue sich auf seinen ersten Enkel.

Ermittlungsarbeit reizt Willeke

Außer seinem Wunsch, zurück zu den Wurzeln zu gehen, habe ihn an dem Dienstposten in Seelze die Arbeit im Kriminalermittlungsdienst gereizt. „Das ist komplett anders als im Einsatz- und Streifendienst.“ Im Prinzip ginge es jetzt um den zweiten Teil der polizeilichen Arbeit, das Ermitteln von Details. Der KED in Seelze sei eine homogene Truppe mit einer guten Aufklärungsquote. Dazu käme, dass er Ralf Hantke schon lange kenne, und nicht zuletzt künftig keinen Schichtdienst mehr leisten müsse. „Ich habe auch Kollegen wieder getroffen, die schon damals in Seelze waren.“ Dies alles seien Gründe für seine Bewerbung gewesen. Die Entscheidung sei dann nach Aktenlage gefallen. Tatsächlich habe es rund 15 Bewerber gegeben, sagte Hantke. Er sei froh, dass es gelungen sei, eine vernünftige Übergabe zu schaffen. Denn Willeke sei bereits im Dezember gekommen, als Andrea Gottschalk noch in Seelze war. Dass dies nahtlos geklappt habe, sei nicht selbstverständlich.

Von Thomas Tschörner