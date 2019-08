Harenberg

Bereits in der Nacht zu Freitag ist ein gerade aus dem Tierheim geholter Hund seinen neuen Besitzern in Harenberg entlaufen, berichtet die Polizei. Der hellbeige Labrador-Mischling trägt noch immer sein Geschirr und zieht seine Leine hinter sich her. Der Hund sei sehr verängstigt, sagte ein Sprecher des Kommissariats Seelze. Bisher ließ sich das Tier auch von der Polizei nicht einfangen. Die Beamten raten, den Hund nicht in die Enge zu treiben. „Ängstliche Hunde neigen zu Verteidigungsverhalten und können beißen“, sagt ein Polizeisprecher. Wer das Tier auf einem Grundstück festsetze, sollte sich unter Telefon (05137) 8270 bei der Polizei melden. Spezialisten des Tierschutzes würden dann versuchen, den Mischling einzufangen.

Von Thomas Tschörner