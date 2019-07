Seelze

Mit einer „etwas anderen Suchmeldung“, wie sie es nennen, suchen die Mitarbeiter des Tierheims Hannover den Besitzer einer Schildkröte. Die griechische Landschildkröte, die mittlerweile Fritz getauft wurde, lief am Sonntag, 30. Juni, an der Marienwerderallee umher. Gegen 10.40 Uhr wurde sie gefunden und an die Polizei übergeben.

„Nahezu hyperaktiv für eine Schildkröte lief sie flott voran, bis sie von den Findern aufgehoben und zur Polizeistation gebracht wurde“, schreibt das Tierheim auf seiner Facebookseite. Mittlerweile ist Fritz im Tierheim Hannover untergebracht. Auf den Rücken der Schildkröte habe der Besitzer in weißer Schrift eine Telefonnummer geschrieben – diese sei aber nicht zu entziffern.

HEUTE EINE ETWAS ANDERE SUCHMELDUNG Das ist Fritz. Fritz ist eine Griechische Landschildkröte. Am mega-heißen... Gepostet von Tierschutzverein Hannover am Mittwoch, 3. Juli 2019

„Fritz ist ein agiler Rentner. Er könnte um die 40 Jahre alt sein“, heißt es. Wer seine Schildkröte vermisst oder jemanden kennt, der das tut, kann sich beim Tierheim Hannover unter Telefon (0511) 9733980 oder per E-Mail an info@tierheim-hannover.de melden.

Von Linda Tonn