Seelze

Von der Karibik träumen – das macht die Tin Pan Alley Steelband dem Publikum am Sonnabend auf dem Rathaus leicht. Rund 100 Zuhörer ließen es sich nicht nehmen und kamen trotz norddeutscher Temperaturen zum Open-Air-Konzert, zu dem die Kulturinitiative Seelze (KiS) eingeladen hatte. Nach einem Regenschauer musste das Organisationsteam allerdings erst einmal vor Konzertbeginn für trockene Stühle sorgen.

Auch Zaungäste tanzen

Zu Beginn der Veranstaltung marschierten die 14 Musikerinnen und Musiker durch das Publikum bis zur Bühne. Klatschend oder auch tanzend ließen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer sofort von den karibischen Klängen mitreißen, die durch das Spielen von gestimmten Ölfässern, sogenannten Steeldrums oder Pans, erklangen.

Extra aus Berlin war die Tin Pan Alley Steelband angereist, im Gepäck hatte sie karibische Klänge aus Trinidad. „Man kann aber auf den Instrumenten alles spielen, auch einen Boogie“, erläuterte Bandleader Peer-Olaf Kalis. Sogar ein klassisches Konzert sei möglich.

Michaela Stein (links) und Anja Kolossa genießen die karibischen Klänge. Quelle: Heike Baake

Anja Kolossa und Michaela Stein aus Seelze-Süd hielten es nicht lange auf ihren Sitzplätzen aus. Von der Musik inspiriert waren sie mit bei den ersten Besuchern, die anfingen zu tanzen. „Ich freue mich, dass ich mich endlich mal wieder auf einem Konzert bewegen kann“, sagte Stein. Bei „Mambo No. 5“ tanzten dann auch schon die ersten Zaungäste vor den Absperrungen mit.

Zum Konzert der Tin Pan Alley Steelband sind rund 100 Besucherinnen und Besucher gekommen. Quelle: Heike Baake

Musik, die gute Laune macht

Für die Band war es das zweite Konzert nach langer Corona-Pause. „Es ist irre, mal wieder draußen zu sein“, sagte Kalis. Anderthalb Jahre hätten die Musikerinnen und Musiker lediglich digital proben können. Etwas ungewohnt sei es allerdings noch, das Publikum coronabedingt paarweise oder in Sitzgruppen zu erleben. Kalis, der selbst Percussion spielte, dirigierte fast unbemerkt seine Bandmitglieder. Behilflich seien ihm dabei außer einer Pfeife auch Hand- und Kopfzeichen, sagte er.

Vor Corona hatte die Berliner Band acht bis 15 Auftritte im Jahr, traf sich wöchentlich zu einer dreistündigen Probe und verbrachte auch ein gemeinsames Probenwochenende. „Für die meisten von uns ist die Musik ein Hobby, einige sind aber auch als Musiklehrer beschäftigt“, erzählte der Bandleader.

Die Seelzerinnen Eugenia Assmann und Lova Kuxhausen genossen den musikalischen Ausflug in die Karibik. „Ich liebe jede Musik, aber diese macht besonders gute Stimmung und gute Laune“, sagte Assmann erfreut. Sie sei begeistert, wie toll die Band spiele. Gern nahmen die beiden Freundinnen auch das Angebot in der Pause an und genossen gemeinsam ein Glas Wein.

Von Heike Baake