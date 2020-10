Lohnde

Trabant heißt das Fahrzeug, das von 1957 bis 1991 produziert wurde und als sogenannte „Rennpappe“ Automobilgeschichte in der Deutschen Demokratischen Republik schrieb. Drei Millionen Trabis wurden damals produziert. Auch in Seelze gibt es Liebhaber dieses Fahrzeugtyps. So wie den Lohnder Andreas Köhler, der im September 1989 als einer der ersten einen Trabanten in Hannover anmeldete. Anlässlich des Feiertages zu 30 Jahren Deutscher Einheit haben sich Köhler und weitere Trabi-Fans am Sonnabend auf den Weg zur Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn bei Helmstedt gemacht.

Köhlers Nachbar Hans Trapphagen war früher freier Mercedes-Händler in Hannover. Schon lange interessiert er sich auch für den Trabi. Nachdem er einer 80-jährigen Dessauerin ihren Trabanten gekauft hatte, stellte er das Fahrzeug in seinem Autohaus aus. „Die Kunden haben sich amüsierten“, sagt Trapphagen. Er schätzt den Wagen als „ehrliches Fahrzeug“, wie er sagt – weil sich alle Teile reparieren lassen.

Hans Trapphagen aus Lohnde, der im Berufsleben als freier Mercedes-Händler erfolgreich war, findet den Trabi „ehrlich“, weil sich jedes Teil reparieren lässt. Sein Trabant ist champagnerfarben mit cremeweißem Dach. Quelle: Patricia Chadde

Beliebte Farbe „Gletscherblau“

Die Trabant-Limousine von Patrick Lehmann aus Hannover-Ahlem hat mit „Gletscherblau“ den beliebtesten Farbton der Modellreihe. Auf dem Fahrzeugdach thront ein Gepäckträger mit Getränkekiste und Lederkoffer. In diesem Jahr hat Lehmann außerdem eine Mund-Nasen-Bedeckung am Gestänge befestigt, die dem Blauton der Karosserie überraschend ähnlich sieht. Weitere Accessoires der Automobilgeschichte befinden sich bei dem 43-jährigen ebenfalls an Bord – zum Beispiel der originale Erste-Hilfe-Kasten und ein DDR-Fahrzeugatlas, erschienen im VEB Tourist Verlag.

Am Tag der Deutschen Einheit hat Patrick Lehmann eine Mund-Nasen-Bedeckung am Dachgepäckträger seines Trabanten befestigt – ein Symbol für das Jahr 2020 und beinahe im „Gletscherbau“-Farbton seiner Limousine. Quelle: Patricia Chadde

Frank Schüttpelz, Jahrgang 1965, fährt einen Trabanten 601, der im Jahr seiner Geburt vom Band lief. Das Fahrzeug hat die reduzierte Ausstattung der frühen Modelle mit Kippschaltern und einfachem Lenkrad. Sicherheitsgurte rüstete Schüttpelz erst nach, seitdem Sohn Leon (13) mitfährt. Kopfstützen haben die Autositze bis heute nicht. Dafür prangt eine umhäkelte Toilettenpapierrolle auf der Ablage.

Zur Galerie Anlässlich des Feiertages zu 30 Jahren Deutscher Einheit haben sich am Sonnabend Trabi-Liebhaber aus Seelze auf den Weg zur ehemaligen innerdeutschen Grenze gemacht. Sie besuchten die Gedenkstätte Marienborn.

Stefan Kwastiok (51) aus Letter hat seinen grauen Kübelwagen, Baujahr 1988, aus Beständen der Bundeswehr gekauft. Früher soll das Fahrzeug im Dienst der Nationalen Volksarmee unterwegs gewesen sein. Der Wagen hat keine Türen, sondern lediglich einen Windschutz. Am 3. Oktober 2020 hat sich Kwastiok mit Klaus-Peter Jagla aus Garbsen-Horst als Copilot in friedlicher Mission zum Grenzdenkmal Hötensleben aufgemacht. Jagla ist ebenfalls Trabi-Fan und stolzer Besitzer eines solchen Fahrzeugs.

Von Patricia Chadde