Lohnde/Seelze

Aufmerksame Bankkunden haben einen 84-jährigen Mann aus Lohnde vor Trickbetrügern bewahrt. Der Mann war kurz davor, angeblichen Handwerkern 3000 Euro zu zahlen. Doch dank der aufmerksamen Zeugen wurde die Tat verhindert.

Ereignet hat sich das alles bereits am Dienstag. Gegen Mittag hatten zwei Männer an der Haustür des Lohnders geklingelt und ihn auf seine angeblich extrem verstopfte und defekte Dachrinne hingewiesen. So schilderte es der Betroffene den Kunden in der Sparkasse.

Die Männer hätten ihm gesagt, dass die Rinne repariert werden müsse, wenn nicht bald alles unter Wasser stehen solle. 3000 Euro sollte die Reparatur kosten. Nachdem sie die Dachrinne angeblich erneuert hatten, hätten die Männer den Rentner mit ihrem Pkw, einem blauen VW-Bulli, zur Sparkasse im Seelzer Zentrum gefahren, erzählt eine Zeugin, die namentlich nicht genannt werden möchte. Dort wollten sie ihn eine Viertelstunde später mit dem Geld abholen.

Kunden rufen die Polizei

Aufmerksamen Kunden in der Bank war die Situation mit dem 84-jährigen und den beiden Männern seltsam vorgekommen. „Er wirkte sehr verwirrt, und ich fand die Konstellation komisch“, schreibt eine Zeugin auf Facebook. Darauf habe sie die Polizei gerufen.

Über den Anruf der Augenzeugen bei der Polizei ist Kriminalhauptkommissarin Melanie Schriefer erfreut. „Genau zu diesem Verhalten raten wir allen Menschen. Wenn einem etwas ungewöhnlich erscheint und man den Gedanken hat, die Polizei einzuschalten, dann sollte man gleich zum Hörer greifen“, sagt sie.

Melanie Schriefer rät zur Wachsamkeit."Rufen Sie uns an, dafür sind wir da" empfiehlt die Kontaktbeamtin der Polizei. Quelle: Patricia Chadde

Als Kontaktbeamtin des Seelzer Polizeikommissariats klärt Schriefer auf Veranstaltungen regelmäßig über die Maschen von Trickbetrügern auf. Sie möchte auch die Scheu vor einem Anruf nehmen. „Für diese Situationen sind wir der richtige Ansprechpartner und Helfer. Und wenn dann doch nichts vorliegen sollte, dann ist es auch in Ordnung“, so Schriefer.

Den 84-jährigen Lohnder haben die aufmerksamen Bankkunden vor einem großen Geldverlust bewahrt: Die Polizei Seelze rückte umgehend mit einem Streifenwagen an und parkte deutlich sichtbar vor der Bank. Die angeblichen Handwerker kamen nicht mehr zurück. Ein Streifenwagen brachte den Mann zurück nach Lohnde.

Keine Geschäfte an der Haustür abwickeln

„Man sollte niemals ein Geschäft an der Haustür abwickeln“, sagt Kontaktbeamtin Schriefer. Wer Leistungen von einem Handwerker benötige, sollte sich am besten mit einem Betrieb aus der näheren Umgebung in Verbindung setzen und erst einmal um einen Kostenvoranschlag bitten. „Seriöse Anbieter haben eine Telefonnummer, eine Adresse und versenden einen Kostenvoranschlag auf dem Postweg“, so Schriefer. Auch Barzahlung sei bei seriösen Betrieben weder erforderlich, noch üblich. Vielmehr werde eine Rechnung ausgestellt.

Forderungen nach Bargeld seien Schriefer zufolge deshalb ein Hinweis auf unseriöse Machenschaften. „Am besten die Telefonnumer des Seelzer Polizeikommissariats groß und sichtbar in der Nähe des Telefons platzieren“, empfiehlt die Polizeihauptkommissarin. Die Nummer lautet: 05137 – 8270 und ist jeden Tag 24 Stunden lang besetzt.

