Harenberg

Bei der Veranstaltungsreihe „12 x K“ tritt das Trio Altami am Sonnabend, 12. Februar, in der St.-Barbara-Kirche auf. Die beiden Musiker und die Musikerin bringen traditionelle Volksmusik aus deutschen Quellen mit nach Harenberg.

Tanja Bott, deutsche Schäferpfeife, Michael Möller, Bratsche und Geige sowie Alexander Peters, Gitarre und Mandoline, beziehen ihr Material aus alten Quellen im deutschen Sprachraum. „Es ist aus Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und vor allem aus Nordrhein-Westfalen“, berichtet Evelyn Werner, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Kirchengemeinde.

Werner verweist darauf, dass der Dudelsack keineswegs nur das schottische Nationalinstrument sei, sondern bis weit in die Neuzeit in ganz Europa gespielt wurde – auch in Norddeutschland. „Das Trio Altami gehört zu den wenigen Gruppen, die an diese Tatsache musikalisch erinnern“, erklärt Werner.

Von Polka bis Chapelloise

Die Drei zeigen, so ergänzt sie, dass man diese alte Volksmusik auch heute wieder lieben und sogar danach tanzen kann. Schottisch, Polka, Polonaise, aber auch Mazurka, ein slawischer Gesellschaftstanz, Bourrée, ein alter französischer Tanz, und Chapelloise, ein traditioneller Volkstanz mit Partnerwechsel, werden im Kirchenraum erklingen. In ihrem Debütalbum „Die Füße zuerst“ hat das Trio sein musikalisches Schaffen festgehalten.

Die Eintrittskarten kosten 12 Euro und sind im Vorverkauf bei Petri & Waller, Hannoversche Straße 13 A, in Seelze, sowie bei der Total Tankstelle an der Harenberger Meile 39 in Harenberg erhältlich. Sofern die Karten im Vorverkauf noch nicht vergriffen sind, werden Restkarten an der Abendkasse verkauft.

Von Heike Baake