Den Klängen von drei ausgebildeten Kammermusikern hat das Publikum am Sonntagabend in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit lauschen können. Das Trio spielte klassische und zeitgenössische Kammermusik und gab zum Teil eigene Kompositionen zum Besten. „Draußen beginnt es langsam zu funkeln. Laternen werfen ihre Lichter auf die Straßen. Diese Atmosphäre des Lichts, der Schatten und der Dunkelheit vereinen wir in Musik. Wir möchten sie mit auf unsere musikalische Reise nehmen“, begrüßte Elena Chekanova die Zuhörer.

Trio arbeitet seit mehreren Jahren zusammen

Das Trio begann den Abend mit ihren eigenen Kompositionen, auf die Musikstücke von Bach, Grieg und Piazzolla folgten. Chekanova hat in Weißrussland und Polen Musik studiert. Anton Sjarov hat in Bulgarien und Brüssel studiert. In der Heiligen Dreifaltigkeit spielte er seine Geige nicht bloß mit dem Bogen, sondern benutzte sie zudem als Trommel. Akkordeonist Robert Kusiolek schloss die Musikakademie in Posen mit Auszeichnung ab und ist Preisträger mehrerer Akkordeonwettbewerbe im Bereich der Kammermusik. Deutlich spürbar war, dass das Trio bereits seit mehreren Jahren zusammenarbeitet, da sie auf der Bühne perfekt harmonierten.

Von Luca Wiggers