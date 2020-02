Seelze

Der Turn- und Sportverein Seelze (TuS) hat sein Angebot um eine Sparte erweitert. Jeden Dienstag von 10 bis 12 treffen sich ambitionierte Geistessportler im Vereinsheim an der Kanalstraße, um ihr Gehirn mit kniffeligen Denksportaufgaben auf Touren zu bringen. Die Idee dafür stammt von Illa Kloss aus Velber, die schon ihr ganzes Leben lang ein Faible für Spiele aller Art hat.

Das Gehirn hört niemals mit dem Lernen auf

„Ich bin ein altes Spielkalb“, sagt Illa Kloss über sich selbst. Auch zuhause innerhalb der Familie, mit Kindern und Enkelkindern werde viel gespielt. Irgendwann sei die Idee für ein Angebot in Seelzes drittgrößten Sportverein entstanden. „Viele ältere Leute, die nicht mehr im Berufsleben stehen, sind einsam“, weiß Kloss. Der regelmäßige Termin im Kalender sei wichtig, biete auch die Möglichkeit, andere Menschen zu treffen oder neue kennen zu lernen. Auch wer aus körperlichen Gründen nicht mehr aktiv Sport treiben könne, sei bei den Geistessportlern richtig und willkommen. „Das Gehirn hört nie auf zu lernen“, motiviert Illa Kloss. So könnten auch ältere Mitglieder aktiv im Verein bleiben und am gesellschaftlichen Vereinsleben weiterhin teilnehmen.

Mehr Mitspieler bieten mehr Möglichkeiten

Die Stimmung an diesem Dienstag ist heiter und gelöst, dass „Du“ ist hier selbstverständlich. An zwei Tischen sitzen jeweils vier Teilnehmer, Karten, Block und Stifte vor sich auf der Tischplatte drapiert. „Wir haben heute zuerst ein sogenanntes Kryptogramm gelöst“, erzählt Klaus Hamann. Danach galt es, einige Rechenaufgaben zu lösen. „Ich sage zum Beispiel, wann der Bus abfährt und wann er ankommt. Die Mitspieler müssen dann möglichst schnell die Fahrzeit ausrechnen“, nennt Illa Kloss ein Beispiel. Auch Code-Wort – angelehnt an das Spiel Superhirn – ist ein beliebtes Spiel an diesem Morgen. Fünf Striche dienen als Platzhalter für ein Wort, von dem die Mitspieler nur wissen, dass es sich um ein Substantiv handelt. „Eine Möglichkeit ist, sich per Ausschlussverfahren an die richtigen Buchstaben heran zu arbeiten“, erzählt Horst Prestin. Der Hannoveraner ist über die Internetplattform nebenan.de auf das Angebot des TuS aufmerksam geworden und kommt jeden Dienstag aus Davenstedt nach Seelze. Weitere Mitstreiter sind bei den Geistessportlern herzlich willkommen. „Wir haben noch viele freie Tische“, wirbt Illa Kloss. Bei mehr Mitspielern erweitere sich zudem das Spektrum an Spielmöglichkeiten.

Angebot soll noch erweitert werden

Wer am Dienstag bei den Denksportlern mitmachen möchte, muss nicht zwingend Vereinsmitglied sein. Die Teilnahme ist außerdem kostenlos. „Wir haben uns auf einen Euro geeinigt, den wir am Ende der zwei Stunden in einem Becher sammeln und dem Verein als Dank für die Nutzung Räumlichkeiten geben“, berichtet Illa Kloss. Die Bridgelehrerin plant zudem ein weiteres Angebot für den TuS. Am Donnerstag, 12. März, können Interessierte von 17.30 bis 19.30 Uhr zwei kostenlose Schnupperstunden lang Bridge lernen. „Es wäre toll, wenn es gelänge eine Bridgesparte zu gründen“, sagt Kloss. Diese könne dann auch wettkampfmäßig unterwegs sein und an Turnieren teilnehmen.

Von Sandra Remmer