Lohnde

Der Vorstand des Turnvereins bietet ab Sonnabend, 17. April, ein Denksporträtsel an. Für mindestens drei Wochen können Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 13 Stationen ihr Wissen überprüfen. „Wir haben bei der Sportabzeichenvergabe festgestellt, wie wichtig für die Menschen solche Angebote sind“, sagt Vorsitzende Ruth Wojatzke. Gerade jetzt bei geschlossenen Plätzen und Hallen und mit den Kontakteinschränkungen seien die Menschen für jede Abwechslung dankbar.

Heimatort entdecken

Die Aktion soll Menschen an die frische Luft und in Bewegung bringen. Wer mitmachen möchte, findet die Wegbeschreibungen in einer Kunststoffröhre am Startpunkt Sportplatz und die Denksportaufgaben an den jeweiligen Stationen. Auch das Lohnder Meer, das Wasserschifffahrtsamt oder die Werftstraße gehören zu den Anlaufstellen.

Wer teilnimmt, kann sich gleichzeitig mit den Wurzeln des Turnvereins auseinandersetzen, aber auch die verschiedenen Plätze im Heimatort entdecken, sagt Wojatzke. Auch zum Sportplatz selbst gibt es einiges zum Lösen und Rätseln. Dankbar ist die Vorsitzende für die Unterstützung der Mitglieder Ute Hildebrandt, Dirk Hohmeier und Gerhard Sommer, die die Stationen ausgearbeitet hätten.

Info: Interessenten können sich auch auf der Internetseite www.tv-lohnde.de die erforderlichen Unterlagen herunterladen.

Von Heike Baake