Eine große Mehrheit der Harenberger möchte den Friedhof am nördlichen Ortsrand erhalten. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage der CDU-Ortsratsfraktion. Im Juni hatten die Christdemokraten alle 750 Haushalte in Harenberg nach ihrer Meinung gefragt. Geantwortet haben bislang 150 Harenberger, von denen sich 99 Prozent für den Erhalt des Friedhofes ausgesprochen haben, teilt die CDU-Ortsratsfraktion mit. Damit hätten sich 20 Prozent der Haushalte beteiligt, sagte Ortsbürgermeister Wilhelm Lohmann.

Diese drei Varianten gibt es für den Friedhof

Mit ihrer Befragung hatte die CDU auf das Friedhofsentwicklungskonzept der Stadt Seelze reagiert. Nach dem Papier sind drei Varianten denkbar. Variante A sieht die Schließung der Anlage vor, die noch 25 Jahre lang gepflegt und dann entwidmet werden würde. Nach der Entwidmung könnte die Anlage als Grünfläche oder Park weiter gepflegt werden. Unklar sei aber, was mit der Kapelle passieren soll und wo künftig Harenberger Bürger beigesetzt werden.

Mit „Weiter wie bisher“ ist die Variante B überschrieben, die eine Erneuerung und regelmäßige Pflege der Drainage erforderlich mache. Diese Variante ist die teuerste: Für eine Ringdrainage werden Kosten von knapp 80.000 Euro kalkuliert, weitere 120.000 Euro fielen für eine Innendrainage an. Dazu kämen weitere Kosten, unter anderem für die jährliche Pflege und das Einbringen eines Sand-Kies-Gemisches pro Grab. Für diese Variante spricht nach Ansicht der Gutachter, dass sie dem Wunsch der Harenberger entspricht.

Die Variante C sieht dagegen vor, dass nur noch Urnenbestattungen zugelassen werden und alte Familiengräber nur erhalten werden und dort weitere Sargbestattungen möglich sein sollen, wenn der ordnungsgemäße Leichenabbau nachgewiesen ist.

Hoher Grundwasserstand führt zu Wachsleichen

Dass etwas passieren muss, ist auch den Harenbergern klar. Denn der Grundwasserstand auf dem Friedhof ist zu hoch. Das führt dazu, dass die Leichen nicht mehr vollständig verwesen, sondern zu sogenannten „Wachs-“ oder auch „Wasserleichen“ werden. Die Christdemokraten fordern deshalb, dass die Drainage instand gesetzt wird. CDU-Ortsratsherr Matthias Ludowig bezweifelt die Höhe der in dem Konzept genannten Kosten für die Drainage. Ihm sei von einem Fachunternehmen ein Betrag von 30.000 Euro genannt worden. Das Problem sei, dass der Friedhof unterhalb einer kleine Anhöhe liege. „Das ist hier mildes Land.“ Der Boden sei normalerweise nicht übermäßig nass.

„Viele Menschen wollen einfach am Heimatort bestattet werden“

In der Umfrage hätten die Teilnehmer ihre Wahl auch begründen können, sagt Lohmann. Dies sei auch reichlich genutzt worden. So wurde darauf verwiesen, dass der Friedhof genauso zum Ort gehöre wie die Kirche. Die vorhandene ausgeprägte Friedhofskultur müsse erhalten und nicht weggespart werden. Die Harenberger haben auch darauf aufmerksam gemacht, dass das Friedhofsgrundstück vor etwa 100 Jahren von den Eigentümern der heutigen Stadt Seelze geschenkt wurde.

Die Harenberger haben zudem mit Spenden die Erneuerung der Friedhofsmauer finanziert. „Viele Menschen wollen einfach am Heimatort bestattet werden“, sagt Ludowig. Dazu käme der Wunsch, neben dem Ehepartner bestattet zu werden. Und gerade für ältere Menschen, die die Gräber ihrer Angehörigen pflegen, spiele auch die Erreichbarkeit eines Friedhofs eine wichtige Rolle. „Ein Harenberger hat auch betont, dass die Stadt sofort die Drainage erneuern würde, wenn in einem Ortsteil eine Schule absaufen würde“, berichtet Ludowig aus Gesprächen mit den Einwohnern.

Harenberger hoffen auf Unterstützung der Ratsfraktion

Kira Klenner, sowohl Mitglied im Ortsrat Harenberg als auch im Rat der Stadt Seelze, kritisiert, dass andere Fraktionen durchaus immer wieder die Schließung des Harenberger Friedhofes zur Diskussion stellen. Dies würde bedeuten, dass Eheleute nicht mehr in derselben Grabstelle beerdigt werden können. Allerdings könnten sich die Harenberger der Unterstützung der CDU-Ratsfraktion sicher sein. CDU-Fraktionschef Jens Willms habe mehrfach betont, dass eine Schließung von Friedhöfen für die CDU nicht in Frage käme. „Wir werden zu Recht Millionen in Kitas und Schulen investieren. Und gleichzeitig werden wir auch die berechtigte Forderung vieler Seelzer zum Erhalt der Friedhöfe respektieren. Und das nicht nur in Harenberg“, stellte Willms klar.

Thomas Tschörner