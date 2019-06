Velber

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag in Velber zwei Autos aufgebrochen. Polizeiangaben zufolge ereignete sich die Tat vor 6.40 Uhr. Die Pkw waren an der Adolf-Wissel-Straße und im Bereich der Straßen Im Brande/Kollrothstraße abgestellt. Die Täter schlugen jeweils bei einem BMW (520d) und einem BMW 3er die hintere Dreieckscheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren das fest eingebaute Navigationssystem. Die Polizei schätzt die Schäden jeweils auf 2500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Von Linda Tonn