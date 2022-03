Velber

Bislang unbekannte Täter sind am Sonnabend zwischen 17 und 1 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Gartenstraße in Velber eingebrochen.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, haben die Einbrecher eine Leiter genutzt, um im ersten Obergeschoss des Hauses durch ein Fenster einzudringen. Von dort aus haben sie das gesamte Haus durchwühlt und nach Beute gesucht.

Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter Telefon (05137) 827115 zu melden.