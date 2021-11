Letter

Unbekannte haben im Seelzer Stadtgebiet Schüsse abgegeben. Am Freitagmorgen sind der Polizei entsprechende Hinweise von Zeugen gemeldet worden.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, gaben Anrufer an, dass in der Lange-Feld-Straße und in der Gerhart-Hauptmann-Straße dunkel gekleidete, männliche Personen mit Pistolen in die Luft schießen. Die Personen flohen unerkannt – trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung. Erst vor Kurzem kam es zu Schussabgaben im Stadtteil Lohnde – dort stellte die Polizei die Täter.

In den Bereichen der beiden genannten Straßen in Letter fanden Polizisten keine Hülsen scharfer Patronen, jedoch mehrere Hülsen von Schreckschussmunition.

Abfeuern von Schreckschussmunition ist verboten

Die Polizei weist darauf hin, dass Schreckschusspistolen von Personen über 18 Jahren frei erworben und besessen werden dürfen, jedoch für das Führen in der Öffentlichkeit ein sogenannter kleiner Waffenschein erforderlich ist. Ohne diesen stellt das Führen eine Straftat dar. Ganzjährig bleibe das Abfeuern solcher Waffen in der Öffentlichkeit trotz Waffenscheins dennoch verboten.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter (05137) 8270.

Von Heike Baake