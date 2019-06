Letter

In der Zeit von Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, haben Unbekannte in der Schulstraße in Letter einen weißen Toyota gestohlen. Das hat die Polizei Seelze mitgeteilt. Bei einem zweiten Autodiebstahl in derselben Straße blieb es lediglich bei einem Versuch. Den Schaden, der durch den Diebstahl des Toyota entstand, schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Der VW Passat, den die bislang unbekannten Täter ebenfalls stehlen wollten, wurde gewaltsam aufgebrochen. Die Täter versuchten Polizeiangaben zufolge das Zündschloss zu manipulieren. Als das misslang, gaben sie auf, nahmen aber eine Sonnenbrille aus dem Auto mit. Der Schaden beläuft sich Polizeiangaben zufolge auf 500 Euro. Zeugen erreichen die Polizei Seelze unter Telefon (05137) 8270.

Von Linda Tonn