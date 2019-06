Seelze

Erneut ist einer Seelzerin beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Hannoverschen Straße die Geldbörse gestohlen worden. Polizeiangaben zufolge ereignete sich die Tat am Donnerstag, 6. Juni, gegen 18.30 Uhr. Die Seelzerin hatte ihre Geldbörse in die halboffene Handtasche im Einkaufswagen abgelegt und für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt gelassen. Dieser Moment wurde von einem bislang unbekannten Täter ausgenutzt, der die Geldbörse entwendete.

Die Polizei Seelze weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass solche Gelegenheiten immer wieder für derartige Diebstähle genutzt werden. Bereits am Montag hatten Diebe zwei Frauen in Seelze und Letter das Portemonnaie gestohlen, einer von ihnen ebenfalls im Supermarkt. Die Polizei bittet Zeugen, die einen der Fälle beobachtet haben, sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden. ton

Von Linda Tonn