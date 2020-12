Seelze

Die Polizei Seelze sucht nach Zeugen, die beobachtet haben, wie unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 7 Uhr, einen BMW aufgebrochen haben. Angaben zufolge war das Fahrzeug an der Schillerstraße in Höhe der Hausnummer 14 geparkt. Die Täter brachen eine Dreiecksscheibe auf und nahmen Lenkrad, Schaltung, Navigationsgerät und Radio mit. Über die genaue Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 zu melden.

Von Linda Tonn